El Coria regala los puntos

1-CORIA: Loscos, Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Jacobo, Sergio Gómez, Tapia (Min.54 Bautista) , Toper (Min.46 Toper), Adri Pérez (Min.59 Benji), Dawda (Min.46 Hugo López ) y Tomy (Min.54 Eric Iglesias). 2-CONQUENSE: Adri López, Herbert (Min.73, Camará), Olaortua, Perea, David López, Eghosa( Min.83, Nacho Ruiz), Bittor (Min.73, Yasin), Gomes, Crapisto (Min.61, Quique), Amoud y Álvaro Sánchez (Min.83, Mario) . GOLES: 0-1 Min.25 Iñaki León (P.P), 0-2 Min.33 Herbert, 1-2 Min.59 Adri Pérez. ÁRBITRO: Abraham Gutiérrez (Andalucía). Mostró tarjeta amarilla al local Sergio Gómez y al visitante Olaortua. INCIDENCIAS: Jornada 23 de Segunda Federación, grupo 5. Unos 800 espectadores en las gradas de La Isla.

Homenajeando al Carnaval, el Coria se disfrazó de Hermanita de la Caridad y ‘cedió’ los tres puntos a un Conquense que no estaba llegando a la portería de Loscos hasta que el portero celeste se convertiría en protagonista regalando los dos goles para que los visitantes se llevaran los tres puntos de una Isla que no llenaba las gradas como en anteriores ocasiones.

Empezaba el partido con un Coria que dominaba el encuentro y un Conquense presionando la salida del balón para incomodar a la defensa y centro del campo del Coria. Los celestes se encontraban con esta puesta en escena y Sergio Gómez estaría a punto de inaugurar el marcador en el minuto 7 con un disparo seco desde la frontal que obligó a Adri López a lucirse.

Dominio local

Mandaban los locales en el partido cuando Dawda se planta solo dentro del área y se entretiene para que un rival se cruzara dentro del área y desequilibrara al delantero cuando tenía la opción de disparar a puerta o ceder sobre Toper que estaba solo al otro lado.

Pero en el minuto 25 llegaría el primer infortunio para el Coria cuando Iñaki León cede sobre Loscos y el portero, mal colocado y lento, no puede hacer otra cosa que ver cómo el balón entraba en su portería finalmente.

Ahí no acabaron los problemas defensivos de un Coria cuando en un balón largo, el portero cauriense, con ventaja, despeja de manera defectuosa y el balón le cae a Herbert que seguía la jugada para marcar el segundo a placer.

Demasiada ventaja para un equipo, el castellano-manchego, que está llamado a estar en la zona noble y que sin hacer nada, se veía con 2 goles de ventaja en el marcador. Con este varapalo, se jugaban los siguientes minutos con un Coria que quería reponerse al marcador adverso y un Conquense que no sabía muy bien porqué tenía esa ventaja.

Segunda parte

A la salida de vestuarios,Rai hacia 2 cambios con la intención de revertir la situación y daba entrada a Hugo López y al máximo goleador Mba por unos desdibujados Toper y sobre todo Dawda, que parecía que todavía no se le había olvidado el fallo del penalti del encuentro de la jornada pasada.

Nada más empezar el segundo periodo y el guardameta Loscos se redimia del nefasto primer tiempo para sacar una ocasión clara de la delantera visitante.

A partir del minuto 57 parecía que tocaba remontada y el Coria dispondría de unos minutos de asedio sobre la portería rival, primero Jacobo con disparos al palo para ilusionar a la grada que veía como en el minuto 59 Adri Pérez recortaba distancia después de una buena jugada de Hugo López. A punto estaría de llegar el empate si Eric Iglesias, debutante, acierta en el remate un servicio de Benji.

Sin concretar

En esos momentos se veía como la remontada estaba cerca, pero el Conquense, a partir de ese instante, jugó su partido con muchas interrupciones y perdidas de tiempo que iban minando la moral celeste.

Volvería a ser protagonista Loscos, esta vez positivamente, cuando saca bajo palos un disparo desde el lateral de Quique. Ese sería todo el bagaje de los jugadores de negro que veían como pasaban los minutos y el Coria era un quiero y no puedo ante una defensa de 5. Ya con Gonzalo Llerena haciendo las veces de delantero centro, en el minuto 90 llegaba el balón a los pies del defensor que lanzaba muy alto, lamentándose en el suelo de la ocasión desaprovechada

Ya no habría tiempo para más y volaban los puntos de La Isla, más por infortunio y errores celestes que por méritos visitantes.