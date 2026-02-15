Fútbol
El Extremadura, por segunda semana consecutiva, sin jugar
El Melilla vio cancelado su vuelo programado para la primera hora del domingo y las aerolíneas no pudieron reubicarlo en ningún vuelo posterior, imposibilitando así su desplazamiento hasta Almendralejo
El Extremadura acumula ya dos jornadas consecutivas sin jugar partidos. El encuentro que tenía previsto jugar ante el Melilla este domingo, que ya durante el sábado tuvo que ser cambiado del horario matinal al nocturno, finalmente no se disputó. A primera hora del domingo, el Melilla recibía la notificación de que su vuelo programado para las nueve de la mañana, con la ruta Melilla-Granada, era cancelado por temas de la aerolínea Iberia. La misma aerolínea no pudo reubicar a la expedición melillense en ninguno de los vuelos posteriores, por lo que el Melilla, tras comunicárselo a primera hora del domingo al Extremadura, solicitó el aplazamiento del partido por causa de fuerza mayor, algo que con lógica aceptó la Federación Española de Fútbol.
Para el Extremadura ha sido un nuevo mazazo. Y para su afición, ávida de fútbol, mas. Tenía el equipo azulgrana dos encuentros consecutivos en su estadio para despegar en la tabla y ninguno de ellos se ha disputado. En esta ocasión, el Melilla, verdaderamente no ha podido viajar.
Ambos clubes expresaron las causas en sendos comunicados alineados y demostrando la buena sintonía en las negociaciones. De hecho, el partido apunta ya a una fecha que sería la del miércoles 18 de marzo, fecha que podría convenirle a ambos conjuntos y que será propuesta a la Federación Española de Fútbol.
El Extremadura tendrá que esperar a este miércoles, a las 20.00 horas, para recuperar el primero de sus dos partidos aplazados. Jugará este miércoles 18 de febrero, a las 20.00 horas, ante el Atlético Antoniano, que este domingo perdía en su estadio 1-2 ante el Estepona. El Francisco de la Hera aguarda fútbol con ganas.
