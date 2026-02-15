Fran Beltrán asume que la derrota del Mérida en Ourense fue justa

El entrenador del Mérida, Fran Beltrán, asumió sin paliativos la derrota en Ourense y reconoció que, tras un inicio equilibrado, su equipo fue claramente inferior durante muchos tramos del choque. “Hasta el primer gol ha habido un encuentro en el que creo que hemos salido mejor que ellos, hemos tenido ocasiones. Estaba siendo un partido igualado y con cierto control”, explicó. Sin embargo, admitió que el 1-0 lo cambió todo: “Hemos encajado el gol y desde ahí, durante muchas fases del partido, el Ourense ha sido mejor que nosotros”.

Beltrán fue especialmente contundente en el análisis: “Creo sin duda hoy el peor… el entrenador. Sin excusas”, subrayó, evitando cargar contra sus futbolistas y descartando agarrarse a factores externos. “No voy a hablar de bajas, no voy a hablar del arbitraje… y no voy a señalar evidentemente a mis jugadores”, insistió, antes de deslizar que la semana no había sido sencilla: “Solo los que estamos dentro sabemos lo que ha pasado esta semana. Ha sido una semana dura”.

Buena temporada

Pese a las dificultades, el técnico recalcó que no permitirá que el tropiezo afecte a la fe del grupo: “Al único al que no perdonaría de todo el equipo es aquel que deje de creer”. En ese sentido, puso en valor el camino recorrido por el Mérida esta temporada y el contexto clasificatorio: “Hemos llegado hasta hoy haciendo buen fútbol, teniendo buenos resultados, estando quintos en la tabla… y eso es gracias a los jugadores, al staff, al club y a la afición”, agradeció, destacando también el apoyo fuera de casa.

Cuestionado por el peso de las ausencias, Beltrán sí enumeró los condicionantes con los que llegaba el equipo —sanciones, lesionados y problemas físicos—, aunque dejó claro que no los utiliza como coartada. “Veníamos con bajas, pero yo creo mucho en mi equipo y creo que la gente que está hoy aquí podría hacer un partido mejor del que hemos hecho”, afirmó. Incluso se señaló a sí mismo en la preparación y la dirección del encuentro: “Yo mismo, desde el plan de partido, desde la dirección de campo, podría haber ayudado mucho más”.

Concesiones

Sobre el desarrollo, explicó que, cuando el Mérida parecía reaccionar, volvió a conceder con facilidad: “Cuando parecía que empezábamos a inclinar el campo… marcábamos el 2-1, hemos concedido un gol fácil”, lamentó. Y, aunque habló de la importancia de los detalles en una categoría “volátil”, negó que todo se redujera a la falta de acierto: “No creo que fuera una cuestión de aciertos… el equipo puede y debe jugar mejor”, remarcó, extendiendo la autocrítica al rendimiento global: “Tenemos que estar mejor durante los 90 minutos… más allá de bajas y de cosas extrañas”.

En el apartado arbitral, Beltrán volvió a moverse entre la crítica y la prudencia. Reclamó “respeto en las dos direcciones” y denunció una amonestación que, según su versión, le impedirá estar en el próximo partido: “Yo recibo una amarilla por una protesta inexistente… me la sacan a mí… y me pierdo el siguiente partido”. Aun así, evitó convertirlo en el argumento central y cerró con una idea clara: “El resultado de hoy no es fruto del arbitraje. Ha ganado el mejor equipo durante los 90 minutos”. Y mirando ya al futuro, marcó el camino inmediato: “Ahora tenemos que hacer un viaje largo, entrenar y prepararnos para dar nuestra mejor versión el fin de semana que viene”. Ese duelo será el derbi ante un Cacereño que lleva en muy buena dinámica.