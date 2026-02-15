Jornada pésima para los cuatro equipos extremeños de ligas nacionales

No pudieron tener peor jornada los cuatro equipos extremeños de fútbol sala que militan en competiciones de ámbito estatal. Normalmente se suele salvar de una ‘quema’ habitual el Grupo López Bolaños, pero esta vez ni eso: el segundo clasificado del grupo 4 de Segunda B cayó, no sin cierta sorpresa, en la pista de Los Álamos por 7-4. En todo caso, el resultado no le mueve de la segunda posición, aunque el Talavera se le ha puesto a un solo punto. Precisamente el Talavera fue quien batió al otro representante extremeño en la categoría, el Jerez (2-5), al que solo un milagro salvaría del descenso: solo ha sumado 7 puntos en 21 jornadas y es colista.

El último puesto del grupo 1 de la Segunda Femenina también lo ocupa el Colegio San José, cuya temporada es aún peor con 4 puntos en 19 jornadas. Su derrota del fin de semana se produjo en casa ante el Nou Turia (1-4), aunque en su caso no está tan lejos de la zona de salvación como los jerezanos.

Por último, el que más difícil lo tenía era el Cáceres Universidad, que milita en el grupo 4 de la División de Honor Juvenil, ya que recibía al primer clasificado, el MRB FS Móstoles. Y los pronósticos se cumplieron con bastante contundencia: 3-9. Los cacereños son ahora penúltimos.