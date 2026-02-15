El Perú Cáceres, campeón de España por equipos de pádel por primera vez

En una jornada histórica, el equipo extremeño El Perú Cáceres Wellness logró grabar su nombre en el trofeo de la máxima categoría del Campeonato de España de pádel tras imponerse en la gran final al Club de Tenis Chamartín. El enfrentamiento, que reunió a varias de las mejores palas del circuito profesional en Zaragoza, se decantó a favor del conjunto de Cáceres con un resultado global de 4-1.

El equipo cacereño cimentó su victoria gracias a una actuación coral de altísimo nivel que comenzó con el triunfo de Jairo Bautista y Enrique Goenaga, quienes sumaron el primer punto al vencer a Asier Martínez y Hugo García por 7-6 y 6-4. La superioridad extremeña continuó en el segundo duelo, donde Iñigo Jofre y Luis Hernández doblegaron a Mario Huete y Sergio Alba con un marcador de 7-5 y 6-0, demostrando una solidez absoluta en el tramo final del encuentro.

Lucha abierta

Por su parte, la pareja formada por Teo Zapata y Javier Martínez cumplió con su papel de favoritos en el quinto partido, sumando un punto vital al derrotar a Jacobo Pérez y Sergio Nieto por un doble 6-3 y 6-0. La victoria del equipo se completó con el punto obtenido por Joel Fernández y Bentahor Espino, quienes cerraron su enfrentamiento contra Alonso Rodríguez y Jairo Guerrero con un resultado de 4-6 y 6-7, asegurando matemáticamente el trofeo.

El Club de Tenis Chamartín no lo puso fácil y peleó cada punto con intensidad. Su única victoria de la final llegó de la mano de Pau Miñano y Jaume Romera, quienes en el partido más ajustado de la jornada lograron remontar ante Jose Antonio García Diestro y Andrés Fernández Lancha, imponiéndose por 6-4 y 6-7 en un duelo que mantuvo la emoción hasta el último instante.