El Al-Qázeres, muy satisfecho tras ganar al Adareva

Jesús Sánchez, entrenador del Alter Enesun Al-Qázeres Extremadura, valoró la victoria ante el La Laguna Toyota Adareva (78-56) como «un partido bastante redondo» que refuerza la pelea por entrar en la eliminatoria de acceso a la final a cuatro por el ascenso. «Es un objetivo que el equipo quiere y que va a pelear hasta el final», indicó. Pese a ello, rebajó la euforia: «Esto no cambia nada. Si ganábamos no era definitivo y si perdíamos tampoco íbamos a salir en modo drama».

Sánchez destacó, además, la solidez del Al-Qázeres, evitando llegar a un final ajustado que últimamente se había atragantado. Puso el foco en hacerse fuertes en casa («todo pasa por hacer buenos partidos aquí y hoy lo hemos conseguido») y por último celebró el debut en la Liga Femenina Challenge de la junior Sira Pereira, de la que elogió su carácter: «Hace mejores a todos los equipos en los que está… me alegro mucho por ella porque lleva desde chiquitita y creo que lo ha disfrutado».