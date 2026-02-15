Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto. Liga Femenina Challenge

El Al-Qázeres, muy satisfecho tras ganar al Adareva

Jesús Sánchez destaca la solidez del equipo y elogia a la canterana debutante Sira Pereir

Jesús Sánchez da instrucciones. Detrás está Sira Pereira, con un 'cubre' blanco con el número 7.

Jesús Sánchez da instrucciones. Detrás está Sira Pereira, con un 'cubre' blanco con el número 7. / Jorge Valiente

Javier Ortiz

Javier Ortiz

Cáceres

Jesús Sánchez, entrenador del Alter Enesun Al-Qázeres Extremadura, valoró la victoria ante el La Laguna Toyota Adareva (78-56) como «un partido bastante redondo» que refuerza la pelea por entrar en la eliminatoria de acceso a la final a cuatro por el ascenso. «Es un objetivo que el equipo quiere y que va a pelear hasta el final», indicó. Pese a ello, rebajó la euforia: «Esto no cambia nada. Si ganábamos no era definitivo y si perdíamos tampoco íbamos a salir en modo drama».

Sánchez destacó, además, la solidez del Al-Qázeres, evitando llegar a un final ajustado que últimamente se había atragantado. Puso el foco en hacerse fuertes en casa («todo pasa por hacer buenos partidos aquí y hoy lo hemos conseguido») y por último celebró el debut en la Liga Femenina Challenge de la junior Sira Pereira, de la que elogió su carácter: «Hace mejores a todos los equipos en los que está… me alegro mucho por ella porque lleva desde chiquitita y creo que lo ha disfrutado».

