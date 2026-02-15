Otro triunfo para el Licenciados Reunidos, que sigue en la zona alta

El CP Licenciados Reunidos volvió a demostrar su fortaleza competitiva en la jornada 16 de la Primera División nacional del voleibol femenino al imponerse por segundo fin de semana consecutivo en un igualadísimo encuentro resuelto en el tie-break. Las cacereñas superaron a Adeva Albacete por 3-2 (23-25, 25-20, 22-25, 25-19 y 15-7) tras un partido largo, exigente y de máxima intensidad.

El conjunto colegial tuvo que remar a contracorriente hasta en dos ocasiones ante un Adeca muy combativo, que destacó por su solidez defensiva y su capacidad para alargar los intercambios y dificultar el ritmo de juego local. Pese a los momentos de dificultad, el Licen supo mantener la calma, ajustar su juego y elevar su nivel en los momentos decisivos.

Como ya ocurriera la pasada jornada en Madrid, el equipo cacereño mostró carácter y fortaleza mental para adjudicarse el cuarto set y dominar con claridad el quinto, donde impuso su mayor consistencia para cerrar el partido con un contundente 15-7.

Esta victoria permite al Licenciados Reunidos consolidarse en la quinta posición de la clasificación, además con un partido menos, manteniéndose en la pelea por los puestos de privilegio.

Felicidad

Desde el cuerpo técnico valoraban muy positivamente el rendimiento del equipo: “Nuevamente muy satisfechos con el nivel y la reacción del equipo en otro partido largo y exigente. Es el tercer quinto set que ganamos en otros tantos partidos y eso quiere decir que vamos acumulando la experiencia suficiente en este tipo de encuentros para poder gestionar las emociones que nos ayudan a cerrar partidos complejos”.

El equipo afronta ahora un exigente calendario, con varios enfrentamientos ante rivales de la zona alta de la tabla. Un auténtico 'Tourmalet' competitivo que el Licen encarará con el objetivo ya cumplido y con la ambición de seguir creciendo, acumulando experiencia y manteniendo el nivel de rendimiento mostrado en las últimas jornadas.