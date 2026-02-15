La UP Plasencia alza la Copa de Extremadura

3-QUINTANA: Moha; Víctor Fernández (Camarelles, min.85), Vola, Javi (Mangui, min 85), Cartón (Gallardo, min, 71 y a su vez Barquero, min. 90); Jarrita, Guille, David Diaz, Chema; Jesús Rubio y Chepe (Gamboa, min, 80). 4- UP PLASENCIA: Mario; Óscar, Churre, Alassana, Antonio; Belka, Garrido, Fernando, Rubén; Bernal (Chidi, min, 50) y Chinaza. GOLES: 0-1: min. 5, Fernando. 0-2: min. 36, Belka 1-2: min. 42: Jesús Rubio de penalti. 2-2, min. 45: Jesús Rubio. 3-2: min, 54: David Diaz. 3-3: min, 66: Belka de penalti. 3-4, min. 94: Chinaza. ÁRBITRO: Óscar Casasaltas Arias. Expulsó al placentino Churre con roja directa (min. 41). Amonestó con cartulinas amarillas por el Quintana a Chepe, Victor y Vola y por el Plasencia a Belka, Alassana y Rubén. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. En el palco el director general de Deportes, Santiago Amaro. y el presidente de la Federación Extremeña, Sergio Merchán.

Espectacular final de Copa de Extremadura. Abultado marcador (3-4), que dice mucho de la actitud ofensiva de ambos rivales, y que hace merecedores de muchos elogios a los dos equipos. La UP Plasencia terminó llevándose con justicia el enfrentamiento, teniendo en cuenta además que jugó con un futbolista menos más de medio partido. Un histórico del fútbol extremeño vuelve a sonreír con este título copero. Un gol en el descuento, más emoción imposible, llevó al titulo a las vitrinas placentinas ante un gran Quintana.

Emocionante primera mitad en la que el Plasencia fue de más a menos, tras lograr un 0-2 con el que parecía encarrilar la contienda. Sin embargo, Jesús Rubio logró un espectacular doblete mostrando las armas de un futbolista ilustre, a sus 39 años recién cumplidos, que aún genera mucho rendimiento con su juego. Curiosamente el futbolista del Quintana nació en Plasencia.

Goles y más goles

Muy incisiva la Unión en los primeros minutos de partido y, con varios saques de esquina a favor, no tardó en sacar provecho en una contra de la primera llegada rival a su área. Balón por la izquierda parea Fernando, libre de marca, que remata con precisión para hacer el 0-1. Con el marcador desfavorable el Quintana consiguió al menos igualar la posesión, aunque Moha tuvo que intervenir con una buena parada para evitar otro tanto placentino. Los pacenses dispusieron de una buena doble ocasión (min, 24) que primero detuvo Mario tras remate de Jesús Rubio y que luego David estrelló en el poste.

Pero serían los placentinos quienes golpearían de nuevo; Belka marcó el 0-2 (min. 36) tras una peligrosa llegada de Chinaza. Y así se llegó al desenlace clave del primer tiempo. Churre derriba claramente a Chepe, dentro del área placentina cuando era el último defensor, y es expulsado con roja directa. Claro penalti que transforma Jesús Rubio en el 1-2 (minuto 42). Y en el descuento, tras un balón suelto el propio Jesús Rubio remata con acierto igualando el marcador 2-2 (min. 46).

Intercambio de goles

En superioridad numérica y con la inspiración de Jesús Rubio, el equipo entrenado por Pedro Nogales consiguió dar la vuelta al marcador. Centro preciso desde la derecha de Jesús Rubio y en el segundo palo David Diaz marcó el 3-2 (min. 54), llevando la euforia al sector rojiazul del graderío emeritense. La primera reacción placentina llegó en una jugada en la que los de Carlos Baños reclamaron penalti por derribo de Chinaza, que no fue señalado.

Sí sancionaría el árbitro con la pena máxima el derribo de Jarrita a Chinaza (min. 64) que Belka aprovechó para marcar de penalti, firmando su particular doblete, 3-3 que subía al marcador. Resultado de nuevo igualado y también juego equilibrado en el tramo final. Cuando el partido parecía conducirse directamente a la prórroga la UP Plasencia escribió otra página heroica en su historia. Por la izquierda Rubén pisó el área rival enviando un pase que era un regalo para que Chinaza, en el cuarto minuto del descuento, marcara el 3-4 en otro vuelco al marcador.

Casi 101 minutos terminó prolongándose el partido para que finalmente el pitido final encumbrara a la Unión Polideportiva Plasencia de Carlos Baños como campeón de la tercera edición de la Copa de Extremadura. Título que le da a la UPP plaza para disputar la fase previa de la Copa del Rey la próxima temporada, salvo que ascienda a Tercera Federación. Gran partido, con siete goles y mucha emoción, entre dos dignos finalistas que elevaron el prestigio de este torneo con su comportamiento sobre el césped del estadio de Mérida.