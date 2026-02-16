El Cacereño fija como ‘Medio Día del Club’ la visita de Unionistas al Príncipe Felipe

El Cacereño ha declarado ‘Medio Día del Club’ el partido ante Unionistas de Salamanca, que se disputará en el Príncipe Felipe el sábado 28 de febrero, a las 16:15 horas, una cita para la que el club ha publicado ya el sistema de precios y condiciones de acceso, diferenciando entre abonados y público general.

En el caso de los abonados, las tarifas quedan fijadas en Tribuna en 10 euros (adultos) y 2,5 (niños), mientras que en Preferencia serán 7,5 euros (adultos) y 1,5 (niños). Para los no abonados, los precios ascienden a 20 euros (adultos) y 5 (niños) en Tribuna, y a 15 euros (adultos) y 3 (niños) en Preferencia.

Cartel con los precios del Cacereño-Unionistas del sábado 28 de febrero. / EP

El club ha recordado, además, que los abonados, a excepción de los Oro y Cantera, deberán retirar los suplementos antes del miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas de forma presencial en la tienda oficial del club o hasta las 23:59 si se realiza online. A partir de esa fecha, los asientos no retirados se liberarán y pasarán a precio de venta general. También se informa de que en taquilla no habrá venta de suplementos y de que cada abonado podrá retirar dos suplementos adicionales al mismo precio.

Las imágenes del Cacereño - Pontevedra / Carlos Gil

Más allá del componente organizativo, el anuncio llega en un momento de evidente impulso para el conjunto verde. El Cacereño atraviesa un tramo de temporada en el que está transmitiendo solidez y confianza, con un equipo cada vez más reconocible en su propuesta y un Príncipe Felipe que vuelve a ser un factor clave. En este contexto, el encuentro frente a Unionistas se presenta como una oportunidad para reforzar esa dinámica positiva y, al mismo tiempo, para que la afición vuelva a empujar en una tarde señalada en el calendario. Pero, antes de ese encuentro, tocará visita al Romano José Fouto para disputar el derbi regional de la categoría ante el Mérida, este domingo a las 16.00.

Con el club apelando al respaldo del público en una jornada marcada como especial, la cita ante el conjunto salmantino se perfila como un duelo de máxima atención, tanto por la entidad del rival como por lo que puede significar para mantener el buen momento del Cacereño en casa.