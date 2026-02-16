El Cacereño se prepara para dar otro salto en el Romano

El Cacereño ya ha girado el foco hacia el derbi extremeño del próximo domingo en el Romano José Fouto. Enfrente estará un Mérida que llega tocado tras caer en Ourense, una derrota sin drama que no desentona demasiado de la inyección de moral con la que el equipo verde aterrizará en la capital autonómica empujado por su positiva racha de seis semanas seguidas sumando.

En lo deportivo, Deco y Osama son bajas seguras para Julio Cobos. La noticia positiva puede llegar con Berlanga, que se ha perdido un par de encuentros por una rotura en el bíceps y pretende reincorporarse al trabajo semanal tras manifestar que ya se encuentra recuperado. Quien vuelve fijo es el central Javi Barrio, tras cumplir sanción: su regreso apuntala una zaga que el pasado sábado tuvo una cara nueva, José Alonso, estrenándose con la camiseta verde y sumando minutos en un encuentro de máxima exigencia.

La principal incógnita está en Iván Fernández, que se retiró ante el Pontevedra con molestias leves. De momento no ha trascendido el alcance, pero su evolución marcará parte del plan de Cobos para un partido que, por contexto, se juega también en la cabeza: se espera un ambiente especial y un ritmo alto desde el inicio.

Más equipos metidos en lucha

La victoria ante el Pontevedra fue un paso adelante, pero no definitivo: el Cacereño sigue decimosexto, con 27 puntos, y la permanencia continúa a un solo punto porque el Ourense también sumó (ante el Mérida). Aun así, la jornada ha comprimido la pelea: con varios resultados cruzados, el conjunto verde tiene ahora más rivales a tiro y el ‘corte’ se estrecha, lo que convierte el derbi en una oportunidad de oro para dar un salto emocional y clasificatorio.

La afición también juega

La grada visitante se habilitará el fondo norte. De momento se ha abierto solo una parte para la venta y ya roza el ‘no hay billetes’ (en torno a 500 localidades), con posibilidad ampliar y de comprar online y en taquilla hasta el mismo día del partido. En el club se espera un gran desplazamiento: la cercanía entre Cáceres y Mérida y la fidelidad de una afición que «no ha dejado solo al equipo» esta temporada apuntan a un ambientazo, además en un derbi entre hinchadas con buena relación.

Peñistas, en concreto Los de Arriba del Tó Luis Fernández. ya están organizando un viaje para el domingo, y se espera que haya una respuesta masiva.

Cartel del viaje que organizan peñistas cacereños. / Cedida

Las imágenes del Cacereño - Pontevedra / Carlos Gil

En ese clima, también ayuda el estado de ánimo del vestuario. Tras el último triunfo, Nico Conesa resumió el momento del equipo en clave de confianza y conexión con la grada, destacando que el grupo viene de una racha sin perder y que el siguiente partido «es muy importante también para la afición». Un mensaje alineado con lo que viene: el Cacereño sabe que, en partidos así, los detalles pesan el doble.

El derbi llega para el Cacereño en el mejor momento para creer que el objetivo, todavía apretado, está al alcance: sumar en Mérida significaría algo más que puntos; sería confirmar que el equipo ha encontrado una identidad competitiva justo cuando la liga empieza a apretar de verdad.