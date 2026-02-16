El Extremadura necesita activar el modo competición

Resulta difícil descifrar lo que está pasándole al Extremadura en las últimas semanas. Afrontaba el cuadro azulgrana dos jornadas muy ilusionantes con dos partidos en casa ante Antoniano y Melilla que podrían servirle para despegar en la clasificación tras unos meses de liga irregulares. Pero nada. Agua. O temporal, mejor dicho. Ninguno de los dos partidos se ha celebrado por las inclemencias del tiempo. Dos aplazamientos en dos jornadas consecutivas, algo casi insólito en 100 años de fútbol en Almendralejo.

«Tenemos que saber adaptarnos a todas las circunstancias y a reprogamar ahora los partidos para llegar a todos en las mejores condiciones» decía David Rocha nada más conocerse el segundo de los aplazamientos ante el Melilla.

El Extremadura recupera este miércoles, a las 20.00 horas, el primero de los dos partidos aplazados. Jugará ante el Atlético Antoniano en un encuentro en el que se espera mucho público ya que el Extremadura ha permitido a sus socios sacar dos invitaciones por abono y la respuesta esta siendo muy efectiva.

En cuanto al partido ante el Melilla, según ha sabido este periódico, ambos equipos han acordado jugarlo el miercóles 18 de marzo, a las 18.00 horas. En este caso, el horario es más temprano por la necesidad del Melilla de volver a tiempo a Málaga para después coger el vuelo de vuelta al día siguiente. Ha habido un gran comportamiento de ambos equipos en la fijación del partido.

El Extremadura está ávido de fútbol y con la necesidad de activar el modo competición para no ver interrumpido su ritmo de partidos. Ahora, el playoff, está a seis puntos. Pero si ganara estos dos encuentros, estaría en puntos de fase de ascenso. Por eso, el Francisco de la Hera, se presenta como factor determinante para la segunda vuelta del Extremadura, con ganas de jugar ya.