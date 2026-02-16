El Mérida se centra en el derbi ante el Cacereño y recupera efectivos

Tras una semana complicada acabada con la derrota en Ourense, el Mérida pone el foco en el derbi extremeño ante el Cacereño. Seguramente, el partido más especial de la temporada para los romanos, por la buena relación con la afición visitante y porque desde la temporada 2022-2023 no se vivía un enfrentamiento regional en el feudo emeritense, en aquella ocasión con la visita del CD Badajoz.

Esperando que lo del virus intestinal ya haya pasado, Fran Beltrán, que no estará en el banquillo por sanción, recuperará para ese encuentro a los tres sancionados, Javi Lancho, Martín Solar y Sofiane. Quizá pudiera entrar en la convocatoria Carlos Doncel, mientras que habrá que esperar la evolución de la lesión de Gaizka Martínez, que no viajó a Ourense por problemas musculares. Quien parece que no llegará seguro es Jacobo Martí.

A nivel clasificatorio, el grupo sigue mostrando una gran igualad, pues se mantiene la distancia de tres puntos entre el cuarto clasificado y el décimo, al igual que en la jornada anterior. Además, está habiendo un tramo de la competición en la que a los primeros clasificados les está costando ganar. De hecho, hace dos jornadas, de los primeros cinco clasificados solo ganó el Mérida, y en esta, además de la propia derrota romana, también cayeron Tenerife, Pontevedra y Bilbao Athletic. Todo esto provoca cambios de posiciones, pero sin que se termine de romper la tabla.

Novenos

En el caso emeritense, ha caído desde la quinta posición a la novena, con 35 puntos, empatado con el Zamora y a dos puntos de distancia de cuarto y quinto, Racing de Ferrol y Real Madrid Castilla respectivamente, los cuales, a su vez, se han acercado a dos puntos del tercero, el Pontevedra.

De cara al derbi del domingo (16.00 horas), el club romano ha publicado que las entradas se podrán adquirir en la tienda oficial, situada en el estadio, desde este miércoles, 11 de febrero, hasta el viernes, 20 de febrero, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. También se podrán adquirir en admerida.compralaentrada.com

Los precios

Los precios establecidos para el partido son: adulto (a partir de 26 años), en tribuna, 25 euros, preferencia y grada de animación 20; la entrada joven (de 13 a 25 años) tendrá un precio de 12 euros para tribuna, y de 10 euros para preferencia o grada de animación; la entrada infantil (de 5 a 12 años) tiene un precio de 5 euros en Tribuna y Preferencia. Los menores de esa edad tienen entrada gratuita pero, de manera obligatoria, tendrán que retirar su entrada en la tienda oficial durante la semana o en las taquillas el día de partido.

La afición del CPC estará en el fondo norte del Romano y el precio de las entradas será de 15 euros para adultos, 10 euros jóvenes y 5 euros infantil. Al igual que para la afición local, los menores de 5 años tendrán entrada gratuita que tendrán que retirar previamente para poder acceder. La adquisición de las entradas se puede realizar tanto en la tienda como online en los mismos horarios ya indicados.