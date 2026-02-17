El Cacereño Femenino vuelve a convocar a su afición en Pinilla

El Cacereño Femenino quiere que Pinilla empuje como en las grandes tardes. Con el lema «Pinilla tiene que ser nuestra fortaleza», el club ha lanzado una promoción de entradas para el partido de este domingo ante el SE AEM de Lleida (12.30 horas), correspondiente a la vigésima jornada de la Primera Federación Femenina. El objetivo es claro: llenar la grada en un duelo directo por la permanencia.

La campaña incluye entrada gratis para los abonados del CPC y un dos por uno para no abonados, con precios fijados en 7 euros para adultos y 3 para niños. La promoción es válida hasta el sábado por la mañana en la tienda oficial del club.

El encuentro llega marcado por la igualdad clasificatoria y por la tensión propia de un campeonato muy apretado. El conjunto verde es décimo con 20 puntos, exactamente los mismos que el AEM, que ocupa la primera plaza de descenso. Un triunfo permitiría abrir margen respecto a la zona roja y, sobre todo, convertir el buen trabajo del equipo en puntos, una de las asignaturas pendientes del curso.

El Cacereño aterriza en la cita con el recuerdo reciente del golpe ante el Tenerife B, donde cayó en el minuto 95 (1-0) después de un partido serio y ordenado. Las verdes sostuvieron el empate durante muchos minutos y tuvieron opciones, especialmente cuando el filial se quedó con diez en el 70, pero el desenlace se torció con la expulsión de Midori en el 87 y el tanto local ya en el añadido.

«Falta tranquilidad»

«No hemos estado listas en ese tramo final», admitió Ernesto Sánchez tras el choque, convencido de que «lo más justo hubiese sido el empate» por el trabajo realizado. El técnico volvió a señalar el gran déficit del equipo: «Nos falta tranquilidad en área para poder finalizar y hacer más daño, hacer goles… hay que facturar cuando llegas al área rival». También apuntó a la gestión emocional del final: con la roja, el Tenerife se vino arriba «con la dinámica del público» y el Cacereño no supo manejar el escenario.

Ahora toca reset inmediato y hacerse fuerte en casa. «Va a ser una temporada que hasta la última jornada no se va a decidir quién desciende… Nos toca apretar, hacernos fuertes en casa y olvidar cuanto antes esta derrota», subrayó, calificando el duelo ante el AEM como «otra final». Con Pinilla como argumento y la grada como aliada, el Cacereño Femenino busca que esta vez el esfuerzo sí se traduzca en puntos.