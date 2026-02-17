El Cacereño, top en asistencia como local

El derbi extremeño de este domingo (16.00) en el Romano José Fouto llega con un indicador que retrata el momento social de ambos clubs. El Cacereño, recién ascendido, se ha instalado entre los equipos con mayor seguimiento en las gradas del grupo 1 de Primera Federación. El Mérida, por su parte, mantiene una base sólida, aunque con registros más irregulares y muy condicionados por los horarios.

El CPC, en el vagón de cabeza

Según los datos del portal Transfermarkt, que recopila la asistencia acumulada y la media por partido, el Cacereño figura entre los clubs con mejor respuesta de su afición en el grupo 1 de Primera Federación. Un total de 39.006 espectadores han presenciado en directo sus partidos como local, lo que deja una media de 3.546 por encuentro.

Esa cifra sitúa al decano extremeño como quinto del grupo, por detrás del Tenerife (13.126 de media en el Heliodoro Rodríguez López), Racing de Ferrol (5.138 en A Malata), Ponferradina (4.861 en El Toralín) y Talavera de la Reina (3.706 en El Prado).

El dato resulta especialmente significativo por dos motivos: se trata de un recién ascendido y, además, el equipo no pudo estrenarse en el Príncipe Felipe hasta la séptima jornada. Sus dos primeros partidos ‘en casa’ se disputaron en el Francisco de la Hera (Almendralejo), debido a las obras de mejora del césped. Aun así, la respuesta de la afición fue alta, sobre todo en el segundo de esos encuentros, el derbi ante el Mérida, que congregó a 4.653 espectadores en Almendralejo. En el duelo frente al Arenteiro asistieron 3.317.

Mérida, buena base

En el caso emeritense, Transfermarkt atribuye al Romano José Fouto un total de 37.954 espectadores y una media de 3.163 por partido. En la fotografía general del grupo, el Mérida se mueve en una franja media-alta, aunque por debajo del bloque de equipos que tiran del público de forma sostenida, encabezado por el Tenerife.

Los datos dejan una conclusión bastante clara: los partidos en la franja del viernes noche tienden a penalizar la entrada.

En Cáceres, el partido con más público en el Príncipe Felipe fue el Cacereño–Tenerife (0-0), con 5.808 espectadores (12 de octubre), con el añadido emocional de ser el primer encuentro en el estadio tras el inicio de curso lejos de casa. El mínimo se registró en el Cacereño–Zamora, con 2.576 asistentes, disputado un viernes a las 21.15.

En Mérida el patrón se repite. El encuentro con menos público fue el Mérida–Pontevedra (1-1), con 2.371 espectadores, también un viernes a las 21.15. El segundo peor registro correspondió al Mérida–Athletic B (2-3), con 2.708, misma franja y mismo día. En el extremo contrario, el partido con mayor asistencia fue el Mérida–Real Madrid Castilla (3-0), con 4.625.

Para poner estas cifras en contexto, basta una comparación con Segunda División: según Transfermarkt, el Mirandés promedia 3.111 espectadores, la Real Sociedad B 2.821 y el Andorra 2.794; registros muy próximos a los de Cacereño y Mérida pese a tratarse de una categoría superior. Solo un poco por encima aparecen equipos como el Ceuta (4.613) y el Eibar (4.615).

En paralelo, el grupo 2 de Primera Federación presenta otro fenómeno: Hércules (10.058 espectadores hubo el pasado domingo en el Rico Pérez) y Real Murcia, dos históricos, se disparan en asistencia.

FOTOGALERÍA | Las mejores imágenes del encuentro Cacereño-Mérida en Almendralejo /

Más abonados que nunca

El salto a Primera Federación también se ha notado en la masa social del Cacereño. El club ha pasado de 2.047 abonados en la 2024/25 a unos 4.200 en la actual, más del doble. A esa cifra se suman 404 canteranos y 49 simpatizantes, de modo que el total de integrantes de la familia verde supera ampliamente los 4.600.

En el Mérida, el crecimiento se ha consolidado con la campaña de la segunda vuelta: el club rebasó la barrera de los 4.000 abonados y alcanzó los 4.023, su cifra más alta desde 2013. Además, a estas alturas de la temporada pasada contaba con cerca de mil abonados menos, una evolución que se explica por la ilusión generada alrededor del proyecto deportivo y una mejora progresiva en estructura y comunicación con el aficionado.

Con este contexto, el derbi del domingo en el Romano (16.00) funciona también como termómetro. Por un lado, el Cacereño llegará respaldado por una masa social (ya van más de mil entradas vendidas) que en casa es de las más fieles y a domicilio no ha faltado nunca. Menos aún tratándose de un derbi y siendo apenas 60 los kilómetros que separan una ciudad de otra. Por otro, el Mérida buscará apuntalar la regularidad de su público en un horario mucho más amable que el del viernes noche, precisamente el que más ha penalizado su taquilla, y con un partido de máxima expectación.