Gimnasia rítmica
Cinco medallas en Guadalajara para el Gimnástico Almendralejo
Un oro, tres platas y un bronce, botín del club extremeños en la competición de Guadalajara
El Gimnástico Almendralejo Extremadura regresó con un nuevo botín de medallas del Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica Infantado disputado en el Palacio Multiusos de Guadalajara. El evento reunió a 337 participantes y contó con la presencia de cuatro gimnastas del club almendralejense. Irene Garrido se proclamó campeona en benjamín B manos libres y obtuvo el oro y un trofeo de campeona tras una gran acutación llena de expresividad, mientras que Irene Labrador logró el bronce en alevín base aro. En infantil absoluto, Noelia Burgos firmó tres segundos puestos con cuerda, pelota y cinta. En sénior absoluto, Giannina Rosario se quedó a las puertas del podio, rozando las medallas en las pruebas de cinta y pelota, donde terminó en cuarta y quinta posición, respectivamente.
