El Ecopilas inicia en Calpe el Hero UCI Marathon World Cup

La Costa Blanca mediterránea será el punto de partida este próximo sábado del Hero UCI Marathon World Cup, el circuito mundial de maratón BTT de la UCI compuesto por seis pruebas en cuatro países: España, Italia, Andorra y Alemania. En la cita inaugural, la Costa Blanca–Calpe Benissa, competirá el Extremadura-Ecopilas UCI MTB con Natalia Fischer, María Reyes Murillo y Raúl Rodríguez.

La prueba alicantina, primera de las seis puntuables, reunirá a algunos de los mejores especialistas del BTT del mundo. Llega, además, con buenas sensaciones para el conjunto extremeño, especialmente en el caso de las corredoras, cuyo inicio de temporada está siendo sobresaliente: dos triunfos absolutos y varios parciales en dos exigentes carreras por etapas del calendario internacional, Leyenda de Tartessos (S2) y Mediterranean Epic (SHC). Fischer, por su parte, será este año la imagen oficial del Hero UCI Marathon World Cup.

Tras el estreno en Alicante, el calendario continuará en Italia con la Capoliveri Legend Cup (9 de mayo), seguirá en Andorra con la Naturland-Andorra (31 de mayo) y regresará a Italia para la Hero Südtirol Dolomites, en Selva Val Gardena (13 de junio). Alemania acogerá la quinta parada, la Ultrabike Marathon Black Forest (26 de julio), antes del desenlace en España: la Tramun Sea Otter Europe, el 20 de septiembre en la Costa Brava gerundense, donde se decidirán los vencedores finales de este exigente circuito.

82 kilómetros y 2.700 metros de desnivel

La actividad en Calpe comenzará este viernes con la presentación de los equipos principales en el Parque de la Creatividad, acto en el que estará representado el Extremadura-Ecopilas UCI MTB. Ya el sábado, los corredores afrontarán un recorrido duro, técnico y espectacular: 82 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo. Con salida en la costa de Calpe, la ruta atraviesa Benissa, Senija, Llíber y Xaló antes de encarar la Sierra de Bernia, un balcón natural con vistas al Mediterráneo. El paso por la Sierra de Oltá pondrá el broche a una jornada que se presume exigente y memorable. Con el objetivo de sumar puntos desde la primera cita. n