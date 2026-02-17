El Extremadura iniciar su particular cronoescalada

El Extremadura no se ha movido de posición en la tabla en las dos últimas jornadas. Ni tampoco ha podido jugar. Es séptimo y, aunque parece ligeramente descolgado de la lucha por el playoff, tiene dos balas para meterse de lleno en la pelea y son dos aplazados. El primero de ellos lo recupera este miércoles, a las 20.00 horas, recibiendo en el Francisco de la Hera al Atlético Antoniano, en partido de la jornada 22 que fue aplazado en su momento por el temporal.

David Rocha, entrenador del Extremadura, ha comentado que tiene prácticamente a toda la plantilla para este partido, a excepción de los lesionados Fran Rosales y Rober Corra.

El técnico quiso lanzar un mensaje directo a la afición azulgrana, a la que considera pieza clave para lograr los tres puntos. «Tanto los jugadores como todo el mundo estamos deseosos de poder estar en casa con nuestra gente», señaló. Rocha pidió comprensión ante los cambios y aplazamientos sufridos en las últimas semanas y animó al público a ser «un jugador más».

«El Francisco de la Hera, iluminado, con un buen campo, es un escenario ideal para que nos lleven en volandas y conseguir los tres puntos», dijo convencido de que el ambiente en horario nocturno puede marcar diferencias.

Tras varias semanas sin competir, Rocha describió el estado anímico del vestuario con una metáfora gráfica: «están como cuando tienes a un león en una jaula». El entrenador reconoció que en el último entrenamiento tuvieron incluso que frenar la intensidad para evitar golpes, reflejo de las ganas acumuladas.

El Extremadura llega tras una buena dinámica, con victoria ante Puente Genil y empate frente a UCAM, aunque el parón rompió el ritmo competitivo. «No creo que vayamos a ser una incógnita, porque he visto entrenar al equipo estas dos semanas y el nivel ha sido muy bueno», explicó, dejando claro que no hay excusas pese a las circunstancias.

Rocha admite que el once previsto inicialmente antes de la suspensión no será el mismo que salte este miércoles al césped. El técnico ha tenido que reajustar piezas pensando también en la acumulación de encuentros.

«Hay que jugar dos miércoles y eso va a implicar que todos van a ser importantes», subrayó. Con varios partidos concentrados en pocos días, la amplitud de plantilla y el uso de los cinco cambios serán determinantes.

El rival llega tras haber competido hace apenas 72 horas, un factor que el Extremadura intentará aprovechar. Rocha apuesta por un partido de «mucho ritmo y mucha intensidad»”, buscando hacer valer el ligero mayor descanso.

El técnico también valoró positivamente estas dos semanas adicionales de trabajo para seguir implantando su idea de juego.

El Atlético Antoniano llega al partido tras acumular dos derrotas consecutivas, la última en casa ante el Estepona. Además, en el último partido sufrió tarjetas que dan como resultado las bajas de Alex Fernández y Otero lesionados.

Noticias relacionadas

En el partido de la primera vuelta, el Antoniano ganó 1-0 al Extremadura, por lo que el golaveraje particular será importante.