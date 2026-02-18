El Badajoz afronta un mes decisivo al calor de su estadio

Las opciones del Badajoz de llegar a tocar el puesto más alto de la clasificación del Grupo 14 de Tercera Federación pasan por el Nuevo Vivero. Debido a la reestructuración producida en el calendario durante la primera vuelta, consecuencia de la sustitución del césped del recinto blanquinegro que llevó a los por entonces hombres de Juan Marrero a disputar cuatro partidos seguidos fuera de casa, el cuadro pacense tendrá la oportunidad durante el próximo mes de recuperar el mismo número de partidos en su estadio.

De este modo, el equipo que entrena Miguel Ángel Ávila tendrá la gran oportunidad de no moverse de Badajoz para tratar de obtener un importante botín de puntos que le permitan acercarse al máximo al primer puesto de la clasificación, objetivo inicial marcado por la dirección del club.

Durante el tour como visitante de la primera vuelta, el balance fue mediocre en vistas de las expectativas. Los pacenses afrontaron su primera salida visitando Navalmoral de la Mata, donde un gol de Fran Adeva en los primeros compases fue suficiente para que el Moralo dejara los tres puntos en su estadio.

El siguiente partido iba a ser en el Emilio Macarro de Montijo. En aquella ocasión, el Badajoz sí logró la victoria tras vencer por 1-2, en un partido en el que la imagen no fue la mejor de todas pero en el que el equipo consiguió transmitir solidez. Barba adelantó a los blanquinegros al filo del descanso con un soberbio gol de falta directa, Alberto Sánchez igualó la contienda en el minuto 50 y Pedro Pata firmó el definitivo 1-2 en una acción polémica desde la izquierda tras una indecisión provocada por el silbido de un aficionado.

Encadenaría su segunda victoria lejos de casa el cuadro blanquinegro en su visita al Antonio Amaya de Pueblonuevo. En esta ocasión, el cuadro pacense mostró una versión muy solvente y gracias a tres acciones a balón parado logró llevarse la victoria. Lobato y Miranda a la salida de un córner y Bermúdez de penalti sellaron la goleada por 0-3.

La última parada del tour a domicilio llevó al Badajoz hasta Jerez, donde continuó mostrando una gran versión en cuanto a juego pero que no consiguió traducir en victoria. Los delanteros blanquinegros dispusieron de numerosas ocasiones muy claras que no llegaron a transformar, dejando el resultado final en un 0-0 que contentó más a locales que a visitantes.

De los 12 puntos en disputa, el Badajoz sumó siete, un balance algo corto para un equipo que comenzó la temporada con tres derrotas seguidas y cuyo objetivo era el liderato.

Contexto distinto con Ávila

Mucho ha cambiado todo desde entonces. Con Ávila en el banquillo, el cuadro blanquinegro aún no conoce la derrota. El cacereño ha revitalizado a un equipo que ya se encuentra tercero en la tabla, empatado a puntos con el segundo clasificado y a siete del Don Benito. Los cuatro encuentros se tornan aún más trascendentales al observar el calendario de los rivales directos, pero todo pasa por sumar el mayor número posible de puntos.