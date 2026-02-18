Bronce en Madrid para el equipo femenino del Mérida Woka On Three

El Mérida Woka On Three cerró la jornada de la Liga 3x3 FEB en Madrid con un balance muy positivo: el equipo femenino firmó un meritorio tercer puesto y el conjunto masculino terminó séptimo en una fase de grupos marcada por un nivel altísimo.

El camino hacia el bronce arrancó con una victoria sólida frente a Ceuta (12-8), en un partido controlado desde el inicio gracias a la intensidad defensiva y a una buena gestión de los minutos finales.

En cuartos de final llegó una de las pruebas más exigentes del torneo ante Cochinillo Segoviano, un duelo igualado y físico que se resolvió por detalles. Woka On Three fue más firme en los momentos decisivos y selló el pase con un 14-12 que evidenció madurez competitiva.

La semifinal elevó el listón al máximo. El rival fue La Celeste, con la internacional española Sandra Ygueravide, subcampeona olímpica y una de las grandes referencias del 3x3 mundial. Su liderazgo terminó decantando un partido que finalizó 17-10, aunque Woka On Three compitió sin complejos ante un adversario de primer nivel.

Pese a la derrota, el tercer puesto adquiere todavía más valor por la entidad del rival en semifinales y confirma el crecimiento del equipo femenino dentro del circuito.

Grupo duro en masculino

En categoría masculina, Woka On Three quedó encuadrado en un grupo especialmente duro. Aun así, debutó con una victoria de prestigio ante La Celeste (16-12) y encadenó un segundo triunfo trabajado frente a Ontibasket (15-12), demostrando capacidad para manejar finales ajustados.

Las derrotas llegaron ante dos de los grandes protagonistas del torneo: Sa Real Ibiza, a la postre campeón de la sede (21-12), y Onil3x3, finalista, en un duelo mucho más equilibrado que se decidió en los últimos instantes (21-18).

El séptimo puesto final refleja, en buena medida, la dureza del cuadro más que el rendimiento real del equipo, condicionado por cruzarse con los dos finalistas ya en la fase de grupos.