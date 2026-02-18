El Cacereño y el Príncipe Felipe enganchan a José Alonso

«He acertado». José Manuel Alonso Domínguez, José Alonso, (14 de mayo de 1996, Punta Umbría) no lo dice con grandilocuencia, sino con el tono sereno de quien ha encontrado en Cáceres justo lo que necesitaba: un vestuario sano, un club que cuida los detalles y, sobre todo, una afición que empuja. El central llegó en el mercado invernal y en cada frase transmite la misma idea: aquí se vive el fútbol de verdad. En el Príncipe Felipe, dice, se nota ese empuje desde el calentamiento.

El Cacereño anunció su fichaje el 21 de enero para sumar galones a una zaga que venía sufriendo (28 goles encajados entonces, uno de los registros más altos del grupo). Se buscaba experiencia y liderazgo en un tramo delicado de temporada y Alonso, diestro y de 1,85, encajaba en el perfil. Venía del Juventud Torremolinos y con una carrera larga en la categoría, con pasos por clubs como Melilla, Córdoba, Cultural o UCAM.

Debut y victoria

Desde el primer día entró en todas las convocatorias, pero su estreno se hizo esperar. No debutó hasta el pasado domingo, ante el Pontevedra, y lo hizo con la mejor tarjeta de presentación: victoria (1-0), tres puntos de oro («muy importantes») y portería a cero frente a un rival de la parte alta. «Estoy muy contento. Tenía muchas ganas y espero ayudar al equipo en todo lo que pueda», resume. Para un defensa, además, el marcador en blanco siempre es un argumento: «No es solo la defensa y el portero, sino todo el equipo», puntualiza, convencido de que la reacción pasa por cerrar la puerta atrás.

Alonso admite que aterrizó en el CPC «un poco mal de forma» y que el equipo «estaba funcionando», así que tocaba aguardar el hueco. Cuando llegó la oportunidad, se sintió «como uno más». Y ahí aparece lo llamativo: cuando explica su fichaje, no se queda en lo futbolístico. Cuenta que antes de dar el sí preguntó por el vestuario y por el día a día. No necesitaba lujos, sino «las cosas sencillas»: el campo, la organización, el tipo de entrenamiento, esa sensación de que «lo que hacen, lo hacen muy bien». A partir de ahí, la frase que define su decisión: «He acertado». Y el deseo que funciona como brújula: «Espero que al final de temporada también te lo diga».

En esa normalidad, el vestuario se convierte en la gran palanca para creer. Aunque el equipo llegó a ser colista, Alonso se encontró un grupo «espectacular, unido y humilde». Señala a dos excompañeros, Javi Ajenjo e Iván Fernández, como guías silenciosos de una plantilla que conoce el barro: «Aquí ya se ha estado abajo… y eso es muy importante», dice sin filtros. Ese conocimiento del sufrimiento, cree, marca diferencias. Pero no hay euforia: «La categoría está muy igualada. En un partido cambia todo. Vamos partido a partido para salir cuanto antes». La cautela, remarca, es también el mensaje que baja desde el banquillo: la racha es buena, el discurso alrededor del equipo mejora, pero los números aún obligan a mantener «los pies en el suelo».

Mirando al derbi

Si algo le ha impactado, es la grada. Venía de «un par de años» en clubs donde el apoyo no marcaba la diferencia y en Cáceres se topó con otra dimensión. Cita como ejemplo el día de Barakaldo: temporal, lluvia y «tres mil y pico» personas. «Eso es algo muy bonito y que tenemos que aprovechar», subraya. Y mira al próximo desplazamiento, el domingo a Mérida para jugar el derbi, con un millar de verdes anunciados, como un plus en un duelo «duro» y «competitivo» ante un rival de la zona alta: «Si tenemos el apoyo de la afición, es mucho más fácil».

Alonso llegó para aportar «intensidad, contundencia y saber estar». En Melilla, sin ir más lejos, fue fijo y dejó goles, un aviso para el balón parado. En Cáceres, su misión es más urgente: ordenar, mandar, contagiar tranquilidad y sostener una reacción que ya asoma, aunque aún hay trabajo por delante.