Las chicas extremeñas, goleadas en sub-14 y en sub-16

Duro debut de las selecciones extremeñas femeninas en la jornada inaugural de los Campeonatos de España sub-14 y sub-16 de fútbol sala, que se celebran en la provincia de Tarragona. En el doble duelo ante Región de Murcia con el que abrían el torneo, los combinados dirigidos por Ana Flores encontraron muchas dificultades para taponar el potencial ofensivo de sus rivales, cayendo por un abultado 1-9 en categoría sub-14 y por 1-5 en sub-16.

Las chicas de la Sub-14 lo tuvieron especialmente difícil ante una selección murciana que avasalló desde el principio del partido, anotando con facilidad hasta distanciarse con una ventaja de 0-5 al descanso.

Tras la reanudación, las extremeñas incrementaron el nivel de intensidad, pero un nuevo tanto murciano a los pocos minutos de iniciarse el segundo periodo volvió a enfriar sus opciones en el partido. El único gol extremeño fue obra de Alejandra, que convirtió de falta directa el 1-6, en un segundo tiempo también dominado por Región de Murcia. El goteo de goles en contra para Extremadura continuó hasta concluir el choque con un tanteo de 1-9.

Sub-16, más resistencia pero misma sentencia

Algo menos desnivelado estuvo el partido entre extremeñas y murcianas en categoría sub-16. Extremadura opuso toda la resistencia que pudo ante un rival con mayor pegada que inauguró pronto el marcador y alcanzó el descanso con tres goles de ventaja. Al inicio del segundo tiempo, el partido cobró interés con un golazo de Marina Sierra tras jugada personal que significó el 1-3, pero las murcianas no titubearon y aseguraron la victoria con dos tantos en el tramo final (1-5).

Este jueves, las selecciones extremeñas continuarán su periplo en la fase de grupos midiéndose a los combinados aragoneses, a las 10.00 horas en categoría sub-14 y a las 12.15 en sub-16.