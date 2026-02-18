El Coria responde con clase al vídeo del Conquense que compara un error de Loscos con el de Joan García en el Barça

El eco del partido del pasado domingo en La Isla, donde el Coria cayó por 1-2 ante el Conquense, no se ha limitado al terreno de juego. Un vídeo publicado por la cuenta oficial del club conquense en la red social X ha generado una notable controversia, al comparar uno de los goles encajados por el Coria con un error similar el Barcelona en su eliminatoria de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

El Coria respondió con un mensaje que ha sido alabado por su elegancia, mientras que las reacciones de usuarios, incluyendo muchos aficionados del propio Conquense, han criticado duramente la publicación original.

En el encuentro disputado en el estadio La Isla, el Coria dominó gran parte del choque pero pagó caros dos errores del portero Loscos, que facilitaron los goles visitantes. El primero llegó en el minuto 25, un autogol de Iñaki León tras un mal posicionamiento del guardameta; el segundo, en el 33, obra de Herbert después de un despeje defectuoso. Adri Pérez recortó distancias en el 59, pero el Conquense resistió el asedio local para llevarse los tres puntos.

Horas después del partido, el Conquense publicó un vídeo titulado "Parecidos razonables", en el que se yuxtaponen imágenes del error del portero del Barça (Joan García) con el fallo de Loscos que propició el primer gol conquense.

El post acumula más de 76.000 visualizaciones y ha provocado una oleada de respuestas, muchas de ellas negativas incluso desde la propia afición del equipo de Cuenca. El Coria no tardó en replicar, citando el tuit original: "El fútbol es acierto y error. Siempre. Nosotros elegimos competir con humildad y respeto, valores que nos representan como club. Seguimos". Esta respuesta, publicada este miércoles por la mañana, ha superado las 58.000 visualizaciones y ha recibido elogios por su tono conciliador y profesional.

Reacciones al mensaje original

El vídeo ha generado un aluvión de críticas, especialmente de seguidores del Conquense que consideran que la publicación carece de respeto y humildad. Algunos ejemplos destacados "Este tipo de gestos no representa la profesionalidad que decís que tenéis en vuestro club. La humildad brilla por su ausencia", dice el usuario @13_JoseCarlos. "Esto sobra completamente... Un poco más de respeto por el Coria, casi nunca había recibido tan buen trato tanto de aficionados como de la propia gente del pueblo", añade @CarreShish96063. “Estas mierdas sobran completamente y solo ensucian el nombre del club y el escudo. Borrad y pedid una disculpa", apunta @plasticoencojon. "Como socia del club desde hace decadas, exijo la eliminación de este tuit, y una disculpa a los club referidos. Nuestro himno mismo, lo dice, 'cuando vences al contrario y lo abrazas sin rencor'", dice @Marflai.

Estos comentarios reflejan un consenso entre parte de la afición conquense de que el post fue un error y debería ser rectificado, destacando valores como el respeto y la caballerosidad en el fútbol modesto.

La réplica del club extremeño ha sido bien recibida, con usuarios aplaudiendo su madurez. Nuevamente, muchos aficionados del Conquense han aprovechado para disculparse y distanciarse del vídeo original. "Creo que el video del Conquense es desafortunado. De estas cosas te puedes reír si te metes el gol tú en propia, si es del rival queda muy feo. Como balompédico no apoyo el vídeo", dice @AngelUBCRM. "Como aficionado del Conquense me avergüenza el post de mi club, que no representa los valores de Cuenca. Espero que rectifiquen y se disculpen", añade @nisiquieranegro.