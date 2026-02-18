‘Tu Momento de Libertad’ reanuda sus sesiones en 2026 en centros penitenciarios extremeños con el patrocinio de Fundación ‘la Caixa’

La Fundación Jóvenes y Deporte retoma en 2026 el programa ‘Tu Momento de Libertad’ en centros penitenciarios de Extremadura, una iniciativa que utiliza el deporte como herramienta educativa y de transformación personal para favorecer la ocupación activa del tiempo en prisión y apoyar procesos de reinserción social.

Nuevamente con el patrocinio de Fundación ‘la Caixa’ y Caixabank, el programa recupera su dinámica de trabajo basada en sesiones periódicas, de 2 horas semanales para internos y 2 para internas de cada centro penitenciario, con un enfoque práctico y formativo, en las que el deporte se convierte en un espacio estructurado para entrenar hábitos y competencias útiles dentro y fuera del centro: constancia, autocontrol, respeto a normas, convivencia, cooperación, superación personal y manejo de la frustración.

‘Tu Momento de Libertad’, que cuenta igualmente con la colaboración de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz y con el apoyo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, se apoya en la capacidad del ejercicio físico para mejorar el bienestar y contribuir a climas de convivencia más positivos, al tiempo que refuerza retinas saludables y habilidades socioeducativas clave para el futuro. Las sesiones, impartidas por monitores especializados, priorizan la participación, el trabajo en equipo y el aprendizaje de valores, incorporando contenidos que conectan el esfuerzo deportivo con metas personales realistas.

En el día a día del centro, el programa convierte la práctica deportiva en un espacio de desconexión positiva y reconstrucción personal: ayuda a ordenar rutinas, canalizar el estrés y recuperar sensaciones de logro a través de metas alcanzables. La dinámica de las sesiones prioriza la participación y el acompañamiento, favoreciendo que las personas internas conviertan los hábitos beneficiosos e inherentes a su comportamiento, así como la incorporación paulatina de competencias que mejoran la convivencia (respeto a normas, cooperación, autocontrol y tolerancia a la frustración).

En ediciones anteriores, este enfoque se ha reforzado con acciones complementarias que aportan motivación y referentes. Por ejemplo, se han impulsado visitas de deportistas como el maratoniano Houssame Benabbou, que compartió entrenamientos y consejos prácticos (calentamiento, estiramientos o higiene postural) en sesiones del programa. También se han desarrollado talleres específicos como ‘Nutrición Sana y Superación’, impartido por la paratriatleta y nutricionista Cristina Miranda Zambrano, con recomendaciones adaptadas a la vida dentro del centro y un componente motivacional ligado a la superación personal, y en la misma línea se desarrollaron visitas como las del ciclista Rubén Tanco y actividades multideportivas con deportistas de clubes como el Arroyo Voleibol, Club Baloncesto Al-Qázeres y Club de Fútbol Femenino Cáceres.

Desde su puesta en marcha, el programa acumula más de 1.300 sesiones y ha beneficiado a más de 800 personas internas en Extremadura, consolidándose como una línea de intervención estable que se proyecta de nuevo en 2026 con el impulso del patrocinio de Fundación 'laCaixa' y Caixabank.

Noticias relacionadas

La Fundación Jóvenes y Deporte reafirma con esta reanudación su compromiso con iniciativas que, a través del deporte y la educación en valores, contribuyen a generar oportunidades de cambio y mejora personal en contextos de especial vulnerabilidad.