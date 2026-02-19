El ataque tránsfobo de Chilavert a Mbappé: "No es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer"

El pasado martes dos futbolistas protagonizaron un tenso conflicto durante el partido de la ida de dieciseisavos de Champions entre el Benfica y el Real Madrid. Tras anotar el gol que le dio a su equipo la victoria, Vinícius Junior acusó a Gianluca Prestianni de proferir insultos racistas hacia su persona después de que el argentino se tapara la boca con la camiseta para decirle algo. El atacante brasileño corrió para comunicárselo al árbitro, quien aplicó el protocolo antirracismo y el encuentro se detuvo durante al menos 10 minutos.

José Luis Chilavert habla durante una acción solidaria en un colegio de Montevideo. / EFE / Raúl Martínez

Multitud de personalidades del mundo del fútbol se han pronunciado a raíz de lo ocurrido. Uno de ellos, ha sido José Luis Chilavert, quien dedicó unos inaceptables comentarios a dos jugadores del equipo blanco en una conexión realizada en la emisora de radio argentina Rivadavia AM630. El histórico exportero paraguayo, que defendió la portería del Real Zaragoza de 1988 a 1991, ha entrado de lleno en el conflicto entre Prestianni y Vinícius con su bochornosa intervención en el debate, lo que ha generado de inmediato un profundo rechazo.

Lejos de entrar directamente a valorar el presunto episodio de racismo denunciado en el estadio de Da Luz, el exguardameta paraguayo optó por “solidarizarse” con el jugador del Benfica por contraposición a Kylian, que fue uno de los primeros compañeros que salió en defensa del brasileño. Todo ello, con una argumentación tan incoherente como tránsfoba: "¿Quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¿Él qué puede decir? Habla de valores, pero vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer", espetó el paraguayo.

Noticias relacionadas

Asimismo, también cargó contra el brasileño. "Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero que insulta a todos y llama cagón a Prestianni", afirmó Chilavert. Antes de finalizar su intervención en el debate, insistió una vez en que el primero en proferir insultos a jugadores del Benfica es Viníciu, a quien se refirió con términos como "mono" o "el de piel negra".