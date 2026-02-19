El Extremadura Pebetero, ante un «salto competitivo»

El equipo ciclista élite y sub-23 Extremadura Pebetero presentó este jueves en Mérida a sus trece integrantes para la temporada 2026, una campaña en la que contará con el respaldo de la Junta de Extremadura, con un patrocinio de 60.000 euros a través de la Fundación Jóvenes y Deportes, para afrontar unos 180 días de competición.

La puesta de largo tuvo lugar en el Claustro de Santa Clara, en el edificio del Consorcio Ciudad Monumental y del Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en un acto que condujo el periodista Álvaro García y que reunió a autoridades, patrocinadores y colaboradores, con presencia del director general de Jóvenes y Deportes, Santi Amaro, y del director gerente de la Fundación Jóvenes y Deportes, José Alberto Cacho, entre otros.

El manager del equipo, Alfonso Rodríguez, destacó que esta temporada les empuja a «ser mejores» y remarcó su salto competitivo: el Extremadura Pebetero se sitúa entre los diez equipos élite y sub-23 seleccionados a nivel nacional -por clasificación directa- para participar en la Challenge Futura, un puente entre el ciclismo amateur y el profesional. En esa competición, el conjunto extremeño se medirá con equipos profesionales en dos ocasiones: en la Clásica de Primavera (Montuïri), el 22 de marzo, y el 12 de abril en la Clásica de Pascua.

Durante la presentación, Amaro subrayó el «buen momento» deportivo que atravesó la región y, en concreto, el ciclismo, del que señaló que el Pebetero fue «identidad de Extremadura». Por su parte, Cacho puso el foco en el carácter formativo del proyecto.

Nombres propios

La plantilla 2026 la integran Francisco Jesús Fernández, Gonzalo Pérez, Pablo Leno, Manuel Rodríguez, Alberto Gallego, Pablo Antúnez, Manuel Peñas, Daniel Nieto, Bruno Tord Fredrik Schultz, José Ramón Jiménez, Jesús Moreno, Miguel Maestra y Miguel Monje.

En paralelo a la presentación, el club ultima detalles en una concentración en Zafra, iniciada este miércoles y prevista hasta el domingo, cuando competirá en la primera prueba de la Copa de España, con la LX edición del Circuito Guadiana en Don Benito.

Entre los patrocinadores del proyecto figuran la Fundación Jóvenes y Deportes, Pebetero, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez como proveedor.