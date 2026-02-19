Jaén, Cartagena, Barça y Valdepeñas se jugarán la Copa del Rey en Cáceres

Si este martes fueron los equipos que actuaban como locales los que sellaron su billete para la Final Four de la Copa del Rey, la noche del miércoles equilibró la balanza: avanzaron los visitantes. En cualquier caso, el torneo ya conoce a sus protagonistas para la fase decisiva, que se disputará en Cáceres los días 23 y 24 de mayo de 2026, en el Pabellón Multiusos.

Jaén Paraíso Interior, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Barça y Viña Albali Valdepeñas pelearán en Extremadura por un título que tendrá nuevo campeón, ya que el vigente, Movistar Inter, cayó en cuartos de final.

Celebración del Jimbee Cartagena. / Orbitacem

JIMBEE CARTAGENA COSTA CÁLIDA 7, MOVISTAR INTER 2

El Jimbee Cartagena firmó una noche grande, de las que se recuerdan, en un Palacio de Deportes con ambiente especial. Con el empuje de su grada, el conjunto cartagenero pasó por encima del vigente campeón y se metió en la Final Four, confirmando además que el torneo volverá a estrenar ganador por sexta temporada consecutiva.

El primer acto fue de ritmo alto y tensión, con los meloneros mandando sin terminar de asfixiar. Les bastó para irse al descanso con ventaja gracias al gol de Juninho (1-0). Pani tuvo el empate en un lanzamiento de 10 metros, pero no acertó.

La segunda mitad empezó eléctrica: tres goles en tres minutos. Primero marcó Tomaz (2-0), respondió Pani (2-1) y, de forma sorprendente, Chemi amplió de nuevo (3-1). Tras unos minutos de pausa, Motta puso el 4-1, aunque Javi Mínguez recortó a falta de casi nueve minutos (4-2) y Riquer activó el juego de cinco. Inter llegó a rozar el 4-3 en una acción que pareció superar la línea, pero no se concedió y, además, no existía opción de tecnología para revisarla.

A partir de ahí, el Jimbee fue demoledor: tres goles más en apenas unos segundos (doblete de Waltinho y tanto de Lucas Farias) para cerrar el 7-2. Con este triunfo, los de Duda siguen vivos en las cinco competiciones que afrontaban al inicio de la temporada.

Corro del Jaén. / Monti

JAÉN PARAÍSO INTERIOR 5, ATP ILUMINACIÓN RIBERA NAVARRA 3

El Jaén Paraíso Interior parecía tener la eliminatoria en la mano cuando, a falta de diez minutos, dominaba 4-1, sostenido por el acierto, la intensidad y el empuje del Olivo Arena. Pero el 4-2 de Mykytiuk reabrió el partido y dio vida a un Ribera Navarra que empezó a acumular ocasiones, encontrándose una y otra vez con Espíndola.

El guardameta brasileño fue decisivo. Su actuación sostuvo al Jaén en el tramo de mayor apuro, cuando el trabajo construido con los goles de Eloy Rojas, Mati Rosa, Nando (tras una larga lesión) y Rikelme amenazaba con venirse abajo.

Los tudelanos apretaron con valentía y con el juego de cinco, pero ahí apareció el portero: Espíndola frenó el asedio y evitó males mayores. En el tramo final, Power marcó el 5-2 en una transición rápida y, a falta de ocho segundos, David cerró el 5-3.

Así, el Jaén se clasifica para su sexta Final Four (de ocho posibles) e iguala a Industrias Santa Coloma (2020-2022) y Servigroup Peñíscola (2023-2025) como los únicos equipos que han alcanzado esta fase en tres campañas consecutivas.

Abrazos en el Barcelona. / FCB

ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA 1, BARÇA 7

El cartel era de primer nivel entre dos colíderes de la Liga, y la primera mitad reflejó igualdad en sensaciones, con acciones de mérito de Henrique y Dídac. Sin embargo, el partido se rompió en los últimos minutos del primer tiempo. Antonio provocó y convirtió un penalti (0-1) y, poco después, un córner terminó con Adri Rivera introduciendo el balón en su propia portería (0-2). ElPozo, que ya había topado con la madera en dos ocasiones, se quedó a contracorriente. Antes del descanso, Martel aprovechó un error en la salida de balón para el 0-3.

Tras el paso por vestuarios se esperaba una reacción que no llegó. El Barça fue creciendo, castigando cada desajuste: Matheus hizo el 0-4 a la contra y, con ElPozo volcado con el juego de cinco desde el minuto 28, Martel volvió a golpear (0-5). Rafa Santos maquilló (1-5), pero el encuentro ya estaba abierto: Martel completó su triplete a puerta vacía (1-6) y Sergio González firmó el 1-7.

De este modo, el Barça regresa a una Final Four (no lo conseguía desde 2023) y ElPozo amplía a cinco temporadas su peor racha sin alcanzar la penúltima ronda desde la creación del torneo en 2010.

NOIA PORTUS APOSTOLI 4 (4), VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS 4 (5)

El Agustín Mourís vivió una noche de auténtica locura. El Viña Albali Valdepeñas se marchó al descanso con un 0-2 gracias a João Silveira y Mateus Torres, y en la segunda parte buscó resistir el empuje local. Tras el 1-2 de Peixe, los manchegos encontraron aire con el 1-3 de Álex Naranjo, aprovechando el juego de cinco del Noia. Pero los gallegos, con buena circulación, apretaron hasta el final y forzaron la prórroga con dos golpes en los últimos minutos: Thierry y Biel pusieron el 3-3 y desataron la euforia en la grada.

En el tiempo extra, cuando parecía que todo se decidiría por detalles, Carrasco marcó a 17 segundos del final de la primera parte de la prórroga para el 3-4. Y cuando el Valdepeñas ya rozaba el pase, Biel volvió a aparecer a ocho segundos del final para el 4-4, llevando la eliminatoria a los penaltis.

En la tanda, los vinateros fueron impecables: no fallaron ningún lanzamiento, mientras que el Noia erró uno, en las botas de Thierry. Con ello, el Viña Albali Valdepeñas accede a la segunda Final Four de su historia.