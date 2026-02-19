Marcha nórdica
Llerena acoge una prueba de alto nivel
La II Marcha Nórdica Ciudad de Llerena, valedera para el Ránking Nacional y la Copa de Extremadura, se celebra este fin de semana en el circuito de Piedras Baratas
Llerena acogerá sábado y domingo la II Marcha Nórdica Ciudad de Llerena, una cita oficial valedera para el Ránking Nacional FEDME y también para la Copa de Extremadura 2026. La localidad pacense se convierte así en uno de los primeros focos del calendario competitivo del año, al ser la primera sede de las competiciones FEDME 2026 y el punto de arranque de la temporada autonómica.
El evento está organizado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME), con la colaboración del Ayuntamiento de Llerena, y vuelve a situar a la localidad en el mapa nacional de una disciplina en crecimiento.
Qué es la marcha nórdica
La marcha nórdica es una modalidad deportiva que se practica caminando a buen ritmo con bastones específicos, similares a los del esquí de fondo, y con una técnica reglada que implica de forma activa el tren superior. A diferencia del senderismo tradicional, en competición se valora especialmente la correcta ejecución técnica y la coordinación de brazos y piernas, lo que permite un trabajo más completo de todo el cuerpo.
Esta segunda edición contará con varias modalidades competitivas y de participación, con una prueba Ránking de 12 kilómetros, un formato Open de 6 kilómetros, además de prueba infantil y una prueba 4×4 por equipos, pensada para añadir un componente más lúdico y colectivo al fin de semana.
Recorrido "muy llerenense"
El recorrido, con salida y meta en el auditorio municipal, discurrirá por el parque “Piedras Baratas”, uno de los parajes más representativos de la localidad, ofreciendo un circuito circular de tres kilómetros por caminos compactos, ideales para la práctica de la marcha nórdica.
Las inscripciones para participar en la prueba ya se han cerrado. La organización ha previsto avituallamiento, equipos médicos, duchas y una completa programación de actividades previas durante el fin de semana.
Con la ilusión de seguir consolidando este deporte en Extremadura, Llerena invita a marchadores federados, deportistas aficionados y familias a participar en un evento que aspira a convertirse en una gran fiesta de la marcha nórdica.
