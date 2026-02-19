El presidente de la Diputación de Cáceres recibe al equipo campeón de España

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales Sánchez, recibió este jueves a representantes del club de pádel Perú Cáceres Wellness, que el pasado domingo se proclamó campeón de España de Pádel por Equipos 1ª Categoría.

Morales quiso trasladarles su enhorabuena y el de toda la institución por haber logrado un hito histórico para el deporte extremeño. "Es un orgullo ver cómo en esta región, y concretamente desde la provincia de Cáceres, contamos con deportistas de alto nivel y equipos que consiguen ser referentes a nivel nacional e internacional", señaló el presidente.