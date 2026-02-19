Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Baloncesto

Vuelve a la Primera Nacional tras dos semanas de parón

Partidos de los extremeños tanto en categoría masculina como en la femenina

Partido del Toyota Novomotor San Antonio.

Partido del Toyota Novomotor San Antonio. / FexB

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Primera Nacional de baloncesto vuelve a la competición este fin de semana tras dos semanas de parón (jornada suspendida por meteorología y descanso por carnaval), con una jornada cargada de partidos para los equipos extremeños.

En categoría masculina, el Verde y Sostenible Mérida será el encargado de abrir la jornada en casa: recibe al Escayolas Paco ADC Baloncesto el sábado a las 18.00, en el Pabellón Ciudad Deportiva (Mérida).

Un poco después, turno para el Electromercantil CB Plasencia, que también juega como local ante el BB Baloncesto Badajoz el sábado a las 18.30, en el Ciudad de Plasencia.

La jornada continúa con el Graginsa UBA Almendralejo, que viaja para medirse al Maven Premium Guadalupe el sábado a las 19.00, en el Pabellón Escuela Virgen de Guadalupe (Badajoz).

A esa misma franja de tarde-noche llega uno de los duelos destacados: Politécnica UEX SM Basket y Finca Sagrado Cáceres se enfrentan el sábado a las 19.00 en el V Centenario (Cáceres).

El cierre lo pone otro derbi: CBA Spain contra Vítaly La Mar BCBadajoz UEX, el sábado a las 20.00, en el Colegio Maristas (Badajoz). Descansa el San Antonio Cáceres Basket.

Liga Ribésalat

En la Primera Nacional femenina-Liga Ribésalat (jornada 13), los equipos extremeños se mueven fuera. El MF Renovables Al-Qázeres visita al Ferial Plaza Guadalajara el sábado a las 19.00, en el Polideportivo Multiusos Aguas Vivas (Guadalajara).

Por su parte, el Toyota Novomotor San Antonio jugará en la pista del Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar el domingo a las 16.00, en el Pabellón Antonio Díaz Miguel (Ciudad Real).

Noticias relacionadas y más

Además, el Baloncesto Badajoz adelanta su compromiso de la jornada 16: se mide al Agrometal Carrión Club Baloncesto Albacete el domingo a las 13:00, en el Polideportivo Juan de Toledo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents