Baloncesto
Vuelve a la Primera Nacional tras dos semanas de parón
Partidos de los extremeños tanto en categoría masculina como en la femenina
La Primera Nacional de baloncesto vuelve a la competición este fin de semana tras dos semanas de parón (jornada suspendida por meteorología y descanso por carnaval), con una jornada cargada de partidos para los equipos extremeños.
En categoría masculina, el Verde y Sostenible Mérida será el encargado de abrir la jornada en casa: recibe al Escayolas Paco ADC Baloncesto el sábado a las 18.00, en el Pabellón Ciudad Deportiva (Mérida).
Un poco después, turno para el Electromercantil CB Plasencia, que también juega como local ante el BB Baloncesto Badajoz el sábado a las 18.30, en el Ciudad de Plasencia.
La jornada continúa con el Graginsa UBA Almendralejo, que viaja para medirse al Maven Premium Guadalupe el sábado a las 19.00, en el Pabellón Escuela Virgen de Guadalupe (Badajoz).
A esa misma franja de tarde-noche llega uno de los duelos destacados: Politécnica UEX SM Basket y Finca Sagrado Cáceres se enfrentan el sábado a las 19.00 en el V Centenario (Cáceres).
El cierre lo pone otro derbi: CBA Spain contra Vítaly La Mar BCBadajoz UEX, el sábado a las 20.00, en el Colegio Maristas (Badajoz). Descansa el San Antonio Cáceres Basket.
Liga Ribésalat
En la Primera Nacional femenina-Liga Ribésalat (jornada 13), los equipos extremeños se mueven fuera. El MF Renovables Al-Qázeres visita al Ferial Plaza Guadalajara el sábado a las 19.00, en el Polideportivo Multiusos Aguas Vivas (Guadalajara).
Por su parte, el Toyota Novomotor San Antonio jugará en la pista del Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar el domingo a las 16.00, en el Pabellón Antonio Díaz Miguel (Ciudad Real).
Además, el Baloncesto Badajoz adelanta su compromiso de la jornada 16: se mide al Agrometal Carrión Club Baloncesto Albacete el domingo a las 13:00, en el Polideportivo Juan de Toledo.
