Voleibol. Superliga Femenina 2
El Arroyo puede certificar este sábado o el domingo su descenso de categoría
El conjunto extremeño bajará si no suma un punto ante el Leganés o dependiendo de lo que haga el VP Madrid el día siguiente
El Extremadura Arroyo afrontará este sábado, a partir de las 17.00 horas, en el Multiusos Ciudad de Cáceres, el partido correspondiente a la 18ª jornada del Grupo ‘A’ de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al UC3M Voleibol Leganés, uno de los favoritos a lograr el ascenso. Podría ser una jornada en la que el conjunto extremeño certificase su descenso de categoría. Será así si no recorta los siete puntos de desventaja que tiene ahora respecto al VPMadrid, que disputa su encuentro el domingo por la mañana frente al Zalaeta.
El Leganés, que actualmente ocupa la segunda plaza de la tabla clasificatoria, ha confeccionado, al igual que en las últimas temporadas, con el objetivo de conseguir subir a la Superliga Ibedrola.
Con ese motivo ha conformado un bloque de jugadoras de una valía indiscutible, entre las que destacan las centrales Violeta Gómez y Alejandra Minguela, la atacante de ala Vanessa Oliveira y la veterana colocadora Lúa Bovio.
Bajo la dirección de su entrenador, Ildefonso García, la formación madrileña ha logrado hasta ahora sumar 15 victorias y tan solo dos derrotas, una circunstancia que muestra el objetivo ineludible esta campaña de luchar por el ascenso.
Por su parte, la escuadra arroyana ya no tiene prácticamente margen de error. Esta es la antepenúltima jornada, por lo que solo quedarán dos cuando terminen los partidos del fin de semana. Si el Arroyo no suma un solo punto ante el Leganés este sábado habrá bajado matemáticamente. También podría hacerlo el domingo según lo que haga el VPMadrid. n
