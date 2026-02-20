Cobos agradece el apoyo masivo de la afición del Cacereño para el derbi de Mérida

El Cacereño encara el derbi regional del domingo (16.00, Romano José Fouto) ante el Mérida con un ingrediente que multiplica la magnitud del partido más allá de la clasificación: la respuesta de su gente. Y es que ya se han superado los 1.700 aficionados que se desplazarán desde Cáceres, un dato que Julio Cobos, entrenador del decano regional, interpretó como una muestra de crecimiento social y de conexión con el equipo, aunque sin perder de vista la idea que repitió durante su comparecencia: el choque vale, en lo deportivo, lo mismo que cualquier otro: tres puntos capitales en el camino hacia la permanencia con un equipo que ha cambiado la cara totalmente.

El técnico quiso rebajar la etiqueta emocional este viernes antes del entrenamiento del equipo en el Príncipe Felipe. Reconoció la dimensión especial del desplazamiento argumentando que “no deja de ser un partido donde te juegas lo mismo que cualquier otro. Son tres puntos muy importantes”, expuso, antes de remarcar el carácter extraordinario de la movilización: “creo que es la vez que más aficionados se van a desplazar a un partido fuera de nuestro estadio”. Cobos incidió en que no se trata de un hecho aislado, sino de una tendencia que se ha repetido durante el curso: “a todos los partidos que hemos jugado fuera de casa siempre ha habido aficionados animándonos”, valorando además el esfuerzo que implica acompañar al equipo en escenarios lejanos: “son desplazamientos muy largos”.

Fruto del trabajo

En su reflexión, Cobos vinculó esa fidelidad con el trabajo del club y con el efecto arrastre de los buenos momentos vividos recientemente. “Es un poco el trabajo de estos últimos años de haber conseguido cosas bonitas para el Cacereño y que su afición se ha sumado a muchos aficionados nuevos”, señaló. Desde su punto de vista, la masa social no es solo un acompañamiento sentimental, sino un pilar para aspirar a más: “Si queremos un Cacereño que crezca y que pueda aspirar a cotas mayores, la afición es fundamental”, insistió, reiterando su agradecimiento y deseando que esa línea de apoyo se mantenga.

En el plano deportivo, el Cacereño llega al derbi reforzado anímicamente por la dinámica reciente, con Cobos describiendo un vestuario “bien” y con confianza: “Siempre que se obtienen buenos resultados es bueno para el equipo”, dijo, apuntando a la seguridad que aporta el trabajo cuando la recompensa aparece.

Tres bajas y un alta

Sin embargo, la semana viene marcada por la enfermería, porque el conjunto verde tendrá que afrontar el partido con tres bajas y un alta. La primera es Iván Fernández, que se lesionó de nuevo el pasado domingo ante el Pontevedra, un contratiempo que vuelve a frenar su continuidad. La segunda es Berlanga, que se encuentra en el tramo final de su recuperación de una lesión muscular, todavía sin estar listo para competir. Y la tercera es Osama, cuya ausencia se sigue prolongando porque se resintió de una lesión muscular, lo que ha provocado que se retrase su recuperación y, con ello, su disponibilidad para entrar en convocatoria. Recupera al capitán, Javi Barrio, tras su sanción por acumulación de amonestaciones

Cobos también admitió que, aunque su mensaje hacia dentro es de normalidad, el derbi se respira en el entorno y llega al vestuario por múltiples vías. “Te encuentras aficionado por las calles que te dicen ‘este partido hay que ganarlo’”, describió, reconociendo esa presión ambiental que acompaña los partidos con mayor repercusión. Aun así, defendió la necesidad de no desviarse del objetivo principal: “Trato de ser lo más realista posible, que es centrarnos en que es un partido más”, explicó, recordando que lo verdaderamente decisivo será mantener la línea de sumar para alcanzar la meta de la temporada: “Tenemos un objetivo final: tratar de sumar y que los puntos al final nos den la salvación”.

Sobre el rival, Cobos dibujó un Mérida peligroso y ambicioso, con argumentos para pelear por arriba. “Está peleando por meterse en el 'playoff', es un equipo dinámico, un equipo que tiene mucha pegada”, advirtió, añadiendo que, pese a la salida en diciembre de su máximo goleador, Álvaro García, el equipo romano se ha reforzado bien y conserva su fortaleza competitiva: “Han venido buenos futbolistas… y sigue siendo un equipo muy fuerte”.