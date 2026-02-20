El Coria viaja a Madrid a recuperar las buenas sensaciones

MOSCARDÓ: Huelamo, Carmeli, Alejandro, De Castro, Cristian, Ablaye, Marouane, Abreu, Ihab, Martínez e Iker Perera. CORIA: Aaron, Benji, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Jacobo, Bautista, Tapia, Hugo López, Toper, Adri Pérez y Mba. ÁRBITRO: Daniel Pastoriza (Galicia). ESTADIO: Román Valero. HORA: 16.00.

Con la intención de borrar el mal recuerdo de la jornada pasada con la derrota ante el Conquense, el Coria viaja este sábado hasta la capital de España para enfrentarse al Moscardó en el barrio madrileño de Usera (16.00 horas). Los de Rai Rosa quieren olvidar la derrota de la semana pasada, en la que los errores propios les privaron de una victoria ante un rival directo como el Conquense.

El técnico celeste tiene las bajas de Álvaro Domínguez, que ya está en la fase final de recuperación de la lesión que le privó de jugar la semana pasada, y la del capitán Sergio Gómez por acumulación de amonestaciones. Es esta última una ausencia sensible para los celestes, ya que el centrocampista de Jaraíz es la brújula por la que pasa todo el juego ofensivo del cuadro cauriense durante las últimas temporadas en el equipo.

Buen trabajo semanal

Según explicaba el propio Rai, el equipo ha completado una semana fantástica de entrenamientos y se centra en no cometer errores individuales que le resten opciones de traerse los tres puntos ante un rival que está intentando salir de los puestos bajos de la clasificación y que, la jornada pasada, sacó un meritorio empate en casa del líder, el Rayo Majadahonda.

El once que puede presentar el técnico cacereño será toda una incógnita, pero la vuelta de Aarón Alonso a la portería gana enteros. El centro del campo lo podrían conformar Tapia y Bautista debido a la baja de Sergio. Otra opción es ver de titular a Benji nuevamente e incluso a Hugo López, en detrimento de un Dawda que no pasa por su mejor momento.

Mba, en su antigua casa

Vuelve a la que fue su casa Mba, máximo goleador del equipo, que quiere incrementar su número de goles ante los que fueron sus compañeros la temporada pasada. El futbolista africano, con una llamativa carrera deportiva, fue clave al lograr el club dos ascensos seguidos con el cuadro madrileño en anteriores temporadas.

Hasta tierras madrileñas se desplazará una buena comitiva de aficionados, ya que el día y la hora invitan a que el Román Valero, estadio mítico en la Comunidad de Madrid, presente una muy buena entrada.