Lance-Amir Paul da por hecho que terminará temporada en el Cáceres

Una cuestión ha pasado algo inadvertida estas últimas semanas en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad: ¿seguirá Lance-Amir Paul en el equipo a partir del 28 de febrero, cuando su contrato ya debe convertirse en fijo? El propio base jamaicano respondió rotundamente este viernes que sí, sin dejar atisbo a la duda. «Por supuesto que acabaré la temporada aquí», indicó al ser preguntado por ello.

Curiosamente, el buen momento de su equipo contrasta con que su último encuentro ha sido el más flojo desde que llegó (no llegó a anotar ante el Jaén Paraíso Interior). Él lo reconoce abiertamente, asumiendo que «son los altos y los bajos que hay en el baloncesto», y poniendo de relieve que «mis compañeros y el entrenador Jacinto [Carbajal] me están empujando a que me mantenga jugando con agresividad».

Tras una experiencia en Tercera FEB con el Círculo Gijón la pasada campaña, comentó que el cambio a una categoría superior está siendo exigente. «En Segunda FEB todo es más físico, con bases más grande. Es un nivel diferente. Se nota la diferencia», dijo. Ahora está promediando 11,2 puntos, 2,6 rebotes y 2,9 asistencias en 20:21 minutos en pista, sobresaliendo con un 61,1% en triples.

Respecto al choque de este domingo en la pista del Biele ISB también se mostró sumamente optimista. «Hemos entrenado bien esta semana y trataremos de prolongar nuestra racha de cinco victorias seguidas. Creo que va a ser un partido difícil, pero lo estamos preparando bien, haciendo lo necesario para ir allí y ganar», apuntó.