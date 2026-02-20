Mérida-Cacereño, cordialidad y respeto en el Romano

El domingo, a partir de las 16.00 horas, se enfrentan en el Romano José Fouto el Mérida y el Cacereño. Se prevé que sea un derbi apasionante por lo que se juegan ambos equipos: el local por la promoción de ascenso y el visitante por la salvación. Los dos entrenadores, Fran Beltrán y Julio Cobos, esperan un bonito espectáculo en la grada y conseguir los puntos en litigio.

A pesar de las diferencias clasificatorias y de los buenos números romanos en casa, este suele ser un tipo de partido diferente que iguala las fuerzas y reduce el teórico favoritismo de los emeritenses, aunque cabe recordar el gran inicio de año del cuadro de Julio Cobos, también a domicilio. Más allá de lo que dé de sí el encuentro, ambos clubes están mostrando una gran deportividad en la previa. Para muestra, la presentación que han hecho del partido tanto los entrenadores, Fran Beltrán y Julio Cobos, como los capitanes, Pipe e Javi Barrio, en un acto muy poco habitual en esta categoría. También aquí se recordó que habrá ayuda para la Asociación Extremeña de Trasplantados. El presidente de la fundación que la engloba, Manuel Boya, posó este viernes con los protagonistas.

Los capitanes y entrenadores, con el presidente de la Federación Extremeña de Trasplantados, Florentino Benito, en el centro. / Javier Cintas

Respeto mutuo

Por otro lado, durante la semana en redes sociales se ha visto mucho respeto en los carteles que han presentado ambas instituciones. El último detalle ha sido que ‘Romanito’, mascota romana, ha invitado a la cacereña, ‘Dragoncito’.

Las aficiones también han mostrado su hermanamiento durante la semana y habrá un gran ambiente en las gradas ya que va a haber una gran presencia de aficionados llegados desde Cáceres que prácticamente llenarán los dos sectores superiores del fondo norte, sumando alrededor de 2000 espectadores. El club emeritense ha informado que no se podrá acceder al sector inferior por seguridad debido al mal estado de este.

La mejor entrada

En el plano local, se va a preparar un tifo para recibir al equipo cuando salga al terreno de juego. Todo hace presagiar que puede ser la mejor entrada en el Romano José Fouto en Primera Federación.

El estadio Romano José Fouto está siendo clave en las últimas temporadas para conseguir los objetivos del Mérida, de hecho, el técnico emeritense, Fran Beltrán, ha declarado en más de una ocasión que no es casualidad la diferencia de resultados que obtienen su equipo en casa y fuera.

Este domingo, lo que va a acoger el feudo emeritense es un derbi extremeño, un encuentro que “es especial, como todos los que jugamos aquí, pero es un derbi y la gente está muy ilusionada, nosotros también”.

Ante la masiva llegada de aficionados desde Cáceres, para el preparador emeritense “es perfecto que veamos un buen ambiente. Este es un estadio que es muy difícil que se llene, pero con 3000 o 4000 espectadores ya se genera un buen ambiente”. Recordaba que contra el Zamora la afición jugó un papel muy importante y esta vez “tenemos que estar más fuerte que nunca, en ese sentido, porque nunca habíamos tenido tanta afición visitante en nuestro estadio, con lo cual, los jugadores, el entrenador y la grada se tiene que multiplicar. Nos jugamos muchísimo, estamos en un momento de la temporada muy determinante y se tiene que notar nuestra ambición”.

Beltrán mantiene las bajas de Gaizka Martínez y Jacobo Martín. Con respecto a Carlos Doncel, podría entrar en la convocatoria, “para que lo viva desde dentro”, aunque está cerca de ultimar su recuperación, el preparador esperaba “que no tenga que jugar”. Por otra parte, recupera a los sancionados Javi Lancho, Martín Solar y Sofiane.

El propio míster no estará por acumulación de tarjetas, sin embargo, “no me supone ningún contratiempo porque, a pesar de esta injustísima sanción, tengo un staff de un nivel excelente. Hemos tenido tiempo durante la semana para preparar el partido y estoy convencido de que tengo el mejor segundo entrenador de la categoría”. Aseguraba que estará “en contacto” y le vio un aspecto positivo a su ausencia en el banquillo porque “lo veré con una perspectiva mejor y eso me permitirá ayudar a mi banquillo si lo veo conveniente”.