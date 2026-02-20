Voleibol
Partido clave para el Voleibol Almendralejo este sábado ante el Collado Villalba
El equipo puede amarrar la cuarta plaza que le da derecho a jugar el año próximo en Superliga 2 Oro
El Voleibol Almendralejo Extremadura afronta unas semanas de competición determinantes para su futuro. Para empezar, este sábado visita a partir de las 19.45 horas la pista del Voleibol Collado Villaba, en tierras madrileñas, en un duelo que puede marcar el destino del club esta temporada y la que viene.
A falta de cinco jornadas para el final, el Voleibol Almendralejo está en el mejor momento de la temporada y va tercer clasificado. Tiene a tiro el playoff de ascenso a máxima categoría, pero hay un dato relevante que pasa desapercibido para el público, pero no para el club. La reestructuración de categorías dará paso el año que viena a una Superliga 2 Oro. Y para estar en ella, hay que quedar entre los cuatro primeros clasificados este año en liga regular. Almendralejo, dentro del Grupo C, lo tiene a tiro al sacarle ahora mismo cuatro puntos al quinto clasificado. Si gana en pista de Collado Villalba, a priori uno de los partidos fuera de casa más complejos que le resta, todo puede quedar muy llano.
Además de todo eso, ganar significaría dar un paso de gigante para jugar un playoff que lo hacen los tres primeros. El presidente del club, Luis Miguel Díaz, ha comentado que ya la temporada es de sobresaliente, pero puede quedar aún la guinda.
