El Al-Qázeres visita al Paterna con optimismo

Jesús Sánchez, entrenador del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, afronta con optimismo la salida de este sábado a Paterna (17.30 horas) para medirse a La Cordá, un rival al que mira con máxima cautela pese a la clasificación. El técnico extremeño destaca el buen tono del equipo tras la última jornada y avisa de que, para ganar, será imprescindible «saber qué partido queremos jugar» y mantener un nivel de dureza constante.

El preparador cacereño valora de forma muy positiva la semana de trabajo posterior al triunfo ante el Adareva en casa, un partido que, según subraya, tuvo un componente especial por la solvencia mostrada. «Defensivamente creo que hicimos un trabajo muy bueno», resumió.

La mezcla del rival

El entrenador encuentra en La Cordá Paterna un examen de entidad: «Un rival que tiene una plantilla con gente de mucha calidad, con gente de mucho presente y futuro». Sánchez resalta la mezcla del conjunto valenciano: «Aunque son jóvenes… no son solo el futuro que tienen, sino también jugadoras que a día de hoy dan nivel y dan competición en la liga». También menciona un cambio de ciclo y la llegada de caras nuevas, pero advierte de que eso no les resta peligro: «Es una plantilla muy larga con muchas combinaciones, con gente que puede jugar en distintos puestos, con toque de veteranía… y que sabe jugar incluso finales para ascender».

En Paterna, avisa, tocará sufrir: «Allí son un equipo duro» y, si se les da vida, pueden hacer daño: «Si dejamos que ellas se metan, son muy peligrosas».

El choque llega, además, en un tramo de liga que el técnico describe como muy abierto y entretenido, con «tres bloques muy diferenciados de objetivos»: la pelea por el ascenso directo, la lucha por ser cabeza de serie y un gran grupo de equipos en plena batalla por las plazas de ‘playoff’, en la que está el propio Al-Qázeres. «Faltan diez partidos y aún hay mucho por decidir», recuerda, incluso en la zona baja por salvarse.

Por eso, el encuentro tiene un valor especial: «Poder conseguir una victoria fuera de casa… nos daría un espaldarazo», recalca. «Nos daría un golpe de moral importante, creo que hablaría muy bien del equipo» y reforzaría «esta ilusión que tenemos».