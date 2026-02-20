Fútbol
La UP Plasencia ofrece su título de campeón extremeño
El club, recibido el ayuntamiento, espera conseguir ahora el ascenso a Tercera
Una representación de la UP Plasencia visitó al alcalde, Fernando Pizarro, a quien ofreció el título de campeón de la Copa de Extremadura, logrado el pasado fin de semana en Mérida en una final espectacular en Mérida. El cuadro placentino se siente orgulloso de conseguir éxitos en un club histórico de la comunidad autónoma y que, además del título, espera lograr el ascenso este año a la Tercera Federación, categoría en la que todos piensan que tendría que estar al menos por trayectoria.
A por todas ahora
Además, se espera también disputar la Copa del Rey la próxima temporada si todo va en función de lo previsto.
Pizarro mostró su orgullo por el logro y confió en que llegará un gran futuro para la histórica entidad.
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
- Nueve apartamentos en pleno centro de Cáceres: 'Hacen falta viviendas, pero no a cualquier precio
- Los bomberos barajan todas las hipótesis sobre el suceso que ha obligado a desalojar la Biblioteca Central de Cáceres, incluso una broma
- Plasencia, a la espera del estreno de 'El Conseguidor' para verse en la gran pantalla
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Las afueras de Carrasco: el barrio que fue arrabal de Cáceres y hoy brilla con el Bazar Nieves, la china más cacereña