La UP Plasencia ofrece su título de campeón extremeño

El club, recibido el ayuntamiento, espera conseguir ahora el ascenso a Tercera

La representación de la UP Plasencia, con el alcalde, Fernando Pizarro.

La representación de la UP Plasencia, con el alcalde, Fernando Pizarro. / Toni Gudiel

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Plasencia

Una representación de la UP Plasencia visitó al alcalde, Fernando Pizarro, a quien ofreció el título de campeón de la Copa de Extremadura, logrado el pasado fin de semana en Mérida en una final espectacular en Mérida. El cuadro placentino se siente orgulloso de conseguir éxitos en un club histórico de la comunidad autónoma y que, además del título, espera lograr el ascenso este año a la Tercera Federación, categoría en la que todos piensan que tendría que estar al menos por trayectoria.

A por todas ahora

Además, se espera también disputar la Copa del Rey la próxima temporada si todo va en función de lo previsto.

Pizarro mostró su orgullo por el logro y confió en que llegará un gran futuro para la histórica entidad.

