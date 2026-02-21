Voleibol. Superliga Masculina 2
El Almendralejo también vence al Collado Villalba y se consolida arriba
El equipo extremeño se hace fuerte en el tercer puesto y aspira a todo
El Voleibol Almendralejo Extremadura dio este sábado otro paso de gigante en sus aspiraciones de estar entre los mejores y quizá aspirar a un premio muy grande: o la nueva Superliga Oro 2 o, quién sabe, poder pelear por la máxima categoría del voleibol nacional masculino.
En esta jornada tenía un compromiso bastante complicado con el desplazamiento a la sierra madrileña ante un conjunto siempre díficil por su capacidad de competir.
Los parciales
Pero el cuadro extremeño firmó un gran triunfo ante el Collado Villaba por 1-3, con tanteos de 21-25, 21-25, 25-20 y 19-25.
Con ello los almendralejenses siguen en el tercer lugar de la clasificación, viviendo de este modo su mejor momento en lo que va de temporada. Se avecinan, pues, momentos de gran emoción para el representante extremeño en esta segunda competición en importancia del voley.
