El Cacereño Femenino se la juega ante el AEM Lleida

Al igual que el anterior ante el Europa, solventado bien hace dos semanas, el Manuel Sánchez Delgado acoge este domingo a partir de las 12.30 un partido de esos que marcan temporadas. Cacereño Femenino y AEM de Lleida, dos equipos inmersos en la pelea de la zona de descenso y separados simplemente por el coeficiente particular (ambos tienen 20 puntos y los dos están en zona de descenso), se citan en un duelo directo con aroma a final y con la obligación compartida de sumar.

Ernesto Sánchez, olvidado ya el varapalo del pasado fin de semana, con su equipo perdiendo en Tenerife en el 95, no esconde el contexto del nuevo choque en Pinilla. Espera un choque “tremendamente igualado y tremendamente difícil”, un “encuentro de poder a poder” entre conjuntos “muy similares”, tanto en la propuesta como en la idea competitiva: “luchar por salvar la categoría y mantenernos vivos hasta la última jornada”.

Pequeños detalles

Para el técnico, la cita está cargada de nervio: “un partido de altísima tensión” en el que los “pequeños detalles” van a inclinar la balanza, pronostica. Ahí sitúa el técnico la clave. “El equipo que mejor los lea, el equipo que mejor se anticipa a esos momentos de fallo de uno y otro, será el que se lleve los gatos al agua”, advierte, convencido de que el marcador se decidirá por acciones puntuales, por la gestión de los momentos y por la eficacia en las áreas, “donde se diferencian los partidos: área rival y área propia”.

Más allá del rival, Sánchez insiste en que el plan pasa por mirarse al espejo. “El partido lo planteamos centrándonos en lo nuestro”, explica, apelando a reforzar la identidad y la confianza colectiva: “ser un equipo muy reconocible y que confiemos en unas y en otras”. Y remarca el mensaje: “no mirar al rival, sino mirarnos a nosotras mismas”. Si el Cacereño ejecuta lo que sabe hacer, sostiene, estará “más cerca de lograr la victoria”.

Concienciación

El choque llega, además, tras una semana marcada por el desenlace del último encuentro en Tenerife, un partido que, según el entrenador, “tienes que ganar sí o sí”: cree que su equipo fue mejor, generó más ocasiones y, sin embargo, acabó cayendo en la última jugada. Pese al golpe, el vestuario mantiene el foco. “Las jugadoras siguen concienciadas, mentalizadas”, asegura, con la mirada ya puesta en este domingo y en “poder mostrar nuestra mejor versión”.

Con el descenso apretando y dos rivales directos frente a frente, Cáceres espera un duelo de máxima exigencia. Una final en febrero, sí, pero con el mismo premio que en mayo: seguir con vida.