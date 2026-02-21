El Cáceres pone en juego en Euskadi su gran racha

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta este domingo (18.00 horas) una de esas citas que pueden marcar tendencia en la clasificación. El equipo verdinegro visita al Biele ISB con la inercia positiva de cinco victorias consecutivas y, sobre todo, con el impulso anímico de haberse situado en puestos de ‘playoff’ después de mucho tiempo sin conseguirlo.

El reto, además, llega ante un rival directo que está justo por encima y al que los cacereños tienen ya a tiro. Jacinto Carbajal, entrenador del Cáceres, subrayó que ha sido una semana de trabajo sin sobresaltos y con la vista puesta en mantener el nivel competitivo lejos del Multiusos: «Semana larga, tranquila, recuperando gente y con ganas de jugar contra el Biele».

El técnico no escondió la importancia del encuentro por lo que supone en la pelea de arriba: «Un objetivo importante, aparte de una sexta victoria consecutiva, que eso yo creo que es lo de menos, es la posibilidad de alcanzar a un equipo que hace un mes veíamos superlejos y que, por circunstancias, ahora mismo, lo tenemos a tiro de piedra». Y añadió, mirando a la clasificación, que un triunfo tendría premio doble «porque nos haría subir otro puestito en la clasificación».

Un puñal con forma de triple

El duelo, además, llega con un antecedente que aún escuece en el vestuario: la derrota de la primera vuelta ante el Biele ISB en el Multiusos, resuelta con un triple en el último segundo de Ierai Azpitarte (84-85). Carbajal lo recordó como un punto de inflexión que no llegó a tiempo: «Fue una derrota dolorosa en un partido que tuvimos prácticamente ganado más de una vez… y nos meten ese triple en último segundo». No faltaron las críticas a cómo estuvo defendida esa jugada decisiva, con Albert Lafuente y Wildens Leveque sin conseguir entenderse para neutralizarla.

De hecho, el cuerpo técnico ha traído estos últimos días de vuelta un montaje de vídeo de lo sucedido para reforzar la idea de aprendizaje. «Lo hemos visto esta semana otra vez. Me gusta poner en valor lo que pasó y que tengamos eso ahí presente para que intentemos hacer un mucho mejor partido, si cabe».

Azpitarte fue una auténtica pesadilla aquella tarde-noche porque, aparte de su triple determinante, alcanzó la cifra de 27 puntos. Otro exterior como Adriá Moncanut llegó a 18.

La enfermería

En el apartado físico, Carbajal explicó que Erikas Kalinicenko va dando pasos hacia la normalidad, incluso interviniendo en algunas situaciones tácticas con el resto de sus compañeros, mientras que Luis García sigue con su proceso de recuperación en su hombro izquierdo y Juan Santos es duda por molestias en la espalda: «Tenemos que decidir sobre él aún. Si no puede jugar contaremos con algún jugador del filial con total seguridad, intentando ir con la mejor plantilla posible».

Pese a las bajas y contratiempos de las últimas semanas, el entrenador destacó la respuesta del grupo en el tramo más exigente del curso: «Curiosamente es nuestro mejor momento y coincide con el momento también más duro. El equipo, ante esas adversidades, de momento no lo está acusando y se está mostrando sólido y fuerte».

Enfrente espera un Biele ISB especialmente fiable como local. Carbajal lo definió como un rival de mucha intensidad y con recursos. Advirtió de un escenario de máxima igualdad: «Va a ser un partido muy apretado y muy difícil para los dos».