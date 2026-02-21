El Coria cae en el minuto 88 ante un Moscardó con 10

2-COLONIAMOSCADÓ: Pablo Huélamo; Isra, Campos (Reygadas 81’), Asier, Molina, Marouane (Ablaye 69’), Carmelo; David Sánchez; Ihab, Dani Martínez (Ginaid 81’), Marco Abreu (Íker Perera 59’). 1-CORIA: Aarón Alonso; Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León (Mercadal 75’), Jacobo; Javi Tapia (Éric Iglesias 56’), Bautista, Adri Pérez; Benji Núñez (Tomy 46’), Hugo López (Antonio Hernández 56’), Mba (Juanjo Chavalés 56’). GOLES: 1-0 (16’): Dani Martínez. 1-1 (60’): Juanjo Chavalés. 2-1 (88’): Ablaye. ÁRBITRO: Daniel Pastoriza Iglesias (comité gallego). Amarilla a Marouane, Campos, Dani Martínez y Íker Perera; Iñaki León, Jacobo, al técnico visitante, Rai Rosa. Roja al local Ihab (dos amarillas, expulsado en el 73’). INCIDENCIAS:600 espectadores en el Román Valero.

Dolorosa derrota el Coria en Usera (2-1), frente a un Moscardó que luchará por la permanencia hasta la jornada final. Rai Rosa, técnico celeste, se quejó amargamente al final del partido de sus los jugadores, a los que acusó de falta de actitud tanto en los últimos partidos como durante los entrenamientos de la semana. Sólo la clasificación final dirimirá la transcendencia de este partido, aunque, desde luego, el resultado final deja más dudas que certezas.

Se presentaba el encuentro desigual, entre uno de los equipos más en forma de la categoría, con sus sombras, y otro condenado a pelear por la permanencia hasta la última jornada. Los líos institucionales de los madrileños, con su histriónico presidente a la cabeza, anticipaban un asequible partido para los pupilos de Rai Rosa. Nada más lejos de la realidad, porque si de algo puede presumir el el Moscardó es de vergüenza y de casta.

Dos estilos, dos formas de concebir el fútbol de barro, aunque el mítico Román Valero cambió el césped natural por el sintético hace tiempo. De inicio, lo esperado; precauciones visitantes e ímpetu local, con todas sus limitaciones. Tras una primera ocasión generada por Adri Pérez, con remate alto de Benji Núñez, llegó el primer gol local tras un centro desde Marco Abreu desde la izquierda que remató de volea Dani Martínez, imparable para Aarón Alonso.

Empuje local

Sin exhibirse, sólo por empuje, los rojiblancos apretaron en busca del segundo tanto, como en un remate de Marouane que se marchó fuera. La réplica llegó desde del borceguí mágico de Adri Pérez, cuyo centro desde la izquerda, con posible falta dentro del área sobre Iñaki León, acabó en las manos de Pablo Huélamo tras el defectuoso remate del central. Domigo Mba, el delantero que el año pasado jugaba en el ‘Mosca’ amenazó de nuevo y Adri también probó fortuna.

En un partido de ida y vuelta, la última ocasión del primer tiempo la tuvo Adri, con un zurdazo desde el interior del área que ese marchó por encima del larguero. Mal resultado al decanso, fruto de un primer acto discreto, ante la desesperación de un Rai Rosa que exigía más de los suyos. Son partidos como éste los que definen el destino de la competición.

Algo rondaba por la cabeza del técnico cauriense, cuando decidió retirar a Benji por el recién llegado Tomy tras el descanso. Pero aún más cuando introdujo a Éric Iglesias, Antonio Hernández y Juanjo Chavalés por Javi Tapia, Hugo López y el ex del ‘Mosca’ , Domigo Mbá, diez minutos después. La apuesta pareció decisiva, porque Chavalés igualó la contienda con un zapatazo casi desde el pico del área, poco después.

El equipo local se quedó con 10 por la expulsión de Ihab en el 73, pero el zarpazo definitivo llegaría poco antes de cumplirse el tiempo reglamentario, cuando Ablaye cabeceaba de forma inapelable un saque de esquina botado desde la banda derecha. Era la puntilla para un Coria que mostró su peor cara en Madrid y que tendrá mucho que mejorar el próximo domingo en La Isla (domingo 1 de marzo, 17:00) frente al Sanse.