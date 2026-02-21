Derbi capital en Vegas Altas y aperitivo con 1-1 en Jaraíz

Un derbi casi local: Villanovense-Don Benito y un duelo directo en ‘playoff’, Badajoz-Moralo, sobresalen en la previa de la 23ª jornada de Tercera. Rivalidad histórica en un caso y puntos de oro en el otro para subir la temperatura.

Y a veces, como en este caso, también lo hace los sábados con un Jaraíz-Azuaga adelantado. Al final, 1-1 en duelo vibrante, con goles en la segunda parte del local Luismi en el 81 que igualaba el anterior del visitante Vera y todo sigue igual. Antes del inicio, los locales eran segundos con dos puntos más que los visitantes situados en la sexta plaza. El Jaraíz no gana en casa desde primeros de diciembre pasado y aún así encabeza el grupo de perseguidores del liderato; el Azuaga por su parte había conseguido llegar a las puertas del quinteto de cabeza con tres victorias consecutivas.

En la mañana de ese domingo sobresale el duelo en el Nuevo Vivero: Badajoz-Moralo (12.00). En un momento clave de la temporada el equipo de la capital pacense va a jugar cuatro partidos seguidos en su campo. La racha del invicto Miguel Ángel Ávila se pone a prueba ante el ambicioso equipo de Navalmoral. El Moralo también mejoró con el cambio de entrenador y con José Antonio Ruiz compite muy en serio en zona alta. Los dos están empatados a puntos en los puestos tercero y cuarto.

Más emoción

Más distanciados en la clasificación, pero siempre cercanos en muchos aspectos, están los protagonistas del retorno de este derbi en Tercera Federación al estadio Municipal de Villanueva de la Serena. El Villanovense-Don Benito (12.00) se disputará con la emoción y la rivalidad habituales, con puntos que los de casa necesitan para seguir optando al playoff y los visitantes para mantener su ventaja en el liderato.

Alta intensidad también en los dos duelos matinales fijados para las 12.30. En el Jerez-Calamonte se presentan ambos rivales en buena forma centrados en sus respectivos objetivos y en el Puebla de la Calzada-Gévora los dos ambicionan puntuar para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación.

Hora taurina (17.00) para los cuatro partidos que completan la jornada por la tarde. El Llerenense-Diocesano añora los enfrentamientos en la parte alta que ambos disputaron en el pasado. El Cabeza del Buey-Villafranca es otro ‘día en la oficina’ para disfrute de los locales que defienden ser el único equipo que no ha perdido en casa; comparten viaje en zona alta.

Los partidos ante sus respectivas aficiones de lo dos últimos llegan con pinceladas de drama cercano. Ganar o ganar es lo único que le vale al Montehermoso frente al Santa Amalia y lo mismo al Pueblonuevo frente al Montijo.