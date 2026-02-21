El Diocesano se lleva el derbi en Badajoz y da otro gran paso adelante

El Diocesano consiguió un triunfo de oro en el derbi del grupo 5 de División de Honor juvenil. Los tres puntos logrados en Badajoz (0-1) este sábado dan un sorbo grande de energía a los colegiales, que abandonan la última posición para ponerse a una plaza de salir del descenso. Mientras, La Cruz Villanovense empató 1-1 en casa ante Las Rozas y sigue abajo, con los mismos puntos que los cacereños.

Un gol de Marcos Beltrán en el 60 dio la victoria al Dioce, que suma 16 puntos, a tres de su rival extremeño de este sábado.

El encuentro del próximo fin de semana de los de Kike Gómez ante el Hortaleza en casa puede ser clave para los intereses de los rojillos, que han ido de menos a más en esta liga, justamente lo contrario que el Badajoz, que se está complicando la existencia después de un arranque sensacional en cuanto a resultados. El cuadro pacense recibe el próximo compromiso al Unión Adarve ya con la máxima necesidad de poder sacar los tres puntos.

Empate que suma

Mientras tanto, La Cruz Villanovense se adelantó gracias a un tnato de Víctor en el minuto 31, pero no pudo resistir al dominio de Las Rozas, que terminó empatando en la segunda parte.

El próximo encuentro de los serones será ante el Alcobendas en terreno madrileño. Esperan los villanovenses dar todo lo posible para poder puntuar en este desplazamiento del fin de semana.

La liga entra ahora en su momento decisivo, con los extremeños peleando por la zona de abajo, que era previsiblemente lo que iba a ocurrir, según todas las previsiones. Todos ellos tienen sus posibilidades para conseguir el objetvo de la permanencia, y para ello van a luchar de aquí hasta el final de campeonato para salvarse todos, una empresa que, evidentemente, va a estar complicada.