El Extremadura destino a Chapín para meter la directa

Con el triunfo entre semana ante el Antoniano reforzando conceptos y aspiraciones, el Extremadura juega este domingo en Chapín (18.00 horas) para visitar al Xerez Deportivo, un equipo actualmente en zona de descenso, pero que es un lobo con piel de cordero, es decir, uno de esos conjuntos diseñados para estar mucho más arriba en la tabla.

El Extremadura, que todavía tiene un partido aplazado pendiente, sabe que un triunfo en Jerez le mete de lleno en la pomada por todo. En aspirante total. Y, tal vez, en un momento de máxima confianza.

David Rocha, técnico de los azulgranas, Rocha sabe que el triunfo reciente entre semana ha reforzado la moral del vestuario y ha consolidado el trabajo que se viene realizando. «Cuando las cosas que trabajamos salen en el campo, eso ayuda a la confianza del jugador. Después de una victoria el ánimo es otro, y más después de tanto tiempo sin jugar», explicó, subrayando que el ambiente en el día a día es «fabuloso». No obstante, el entrenador volvió a mostrarse autocrítico pese al 3-0 conseguido. «En la victoria es cuando hay que ser más exigente. Hicimos muchas cosas bien, pero como estaba el partido era un buen momento para tener más continuidad en el juego, sobre todo en la segunda parte. Queremos más y sabemos que podemos dar más», advirtió.

Por eso, para ganar en Jerez, habrá que darle una vuelta de tuerca más al juego. Rocha tendrá a todos disponibles a excepción de los lesionados Rober Correa y Fran Rosales. Podría haber algunas rotaciones pensando en el físico de los futbolistas.

Por su parte, el Xerez inicia una semana de dos partidos en casa porque también recupera el miércoles 25 otro partido de sus aplazados. Para el encuentro de este domingo tiene las bajas de Udom y Parejo, que habitualmente son titulares. Habrá afición azulgrana las gradas.