Copa del Rey
Fiesta copera en el Roig Arena: las aficiones se reúnen antes de las semifinales
El encuentro se llevó a cabo en los aledaños del pabellón, donde reinó el buen rollo y un ambiente festivo
Ismael Bocanegra
València acogió este sábado un encuentro de aficionados en los alrededores del Roig Arena, como acto previo a las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto masculina. La reunión comenzó a media mañana en la zona habilitada como Fan Zone, donde se congregaron seguidores de distintos equipos participantes en el torneo.
Durante varias horas, los asistentes participaron en actividades organizadas por la organización, con música, animación y espacios dedicados al ocio. El recinto reunió a centenares de aficionados que compartieron cánticos y actos de apoyo a sus respectivos clubes antes del inicio de los partidos.
Entre los presentes se encontraban seguidores del Valencia Basket, Real Madrid Baloncesto, Unicaja Baloncesto y Saski Baskonia, además de aficionados de otros equipos que se sumaron al encuentro. La actividad se desarrolló sin incidentes y con presencia de seguidores desplazados desde diferentes puntos de España.
Encuentro festivo
La reunión de aficiones forma parte de las actividades paralelas organizadas con motivo del torneo y sirve como antesala a los encuentros de semifinales, programados para la tarde en el Roig Arena.
