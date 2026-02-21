El histórico Arroyo roza el descenso

El Extremadura Arroyo ha perdido este sábado con claridad ante el UC3M Voleibol Leganés (15-25, 18-25 y 18-25), un resultado con el que casi dice adiós a la Superliga Femenina 2 con cuatro jornadas de antelación para la finalización de la competición. Queda muy poco para cerrar la temporada (12 puntos en juego) y el que era su único rival para evitar el descenso, el VP Madrid, que juega este domingo le aventaja en la actualidad (con un partido menos) en siete. Esto es, virtualmente imposible para el histórico club de la comunidad.

El partido fue de absoluto dominio del equipo madrileño, que se mostró intratable en ataque, tanto en las alas como en el centro de la red, sin que el bloqueo de las locales (tan solo 6), pudiese hacer nada para parar el vendaval ofensivo rival.

Los números

La máxima anotadora del cuadro extremeño fue una vez más Sara Gabrielly (9), por delante de Ángela Peña, Carol Afán y Laura Lozoya (las tres con 5), mientras en la formación leganense destacaron Julienis Regalado (17), Vanessa Oliveira (14) y Alejandra Minguela (9).

El técnico local de la escuadra arroyana, Pablo Alonso, intentó cambiar la dinámica del partido solicitando sus preceptivos dos tiempos muertos de cada juego y dando entrada a numerosas jugadoras del banquillo, pero esta coyuntura apenas se produjo.

Tan solo cabe destacar una sola ocasión en la que el Extremadura Arroyo se puso por delante en el marcador (9-8 en el tercer set), pero la reacción del conjunto visitante no tardó en llegar, hasta apuntarse la última y definitiva manga.

La próxima jornada, la formación extremeña visitará la cancha del indiscutible líder, el Santa Cruz Cuesta Piedra.