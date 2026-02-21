Mérida-Cacereño, el derbi más esperado

El estadio Romano José Fouto vuelve a acoger un derbi extremeño dos temporadas después y, en esta ocasión, la visita del Cacereño este domingo a las 16.00 horas llega con una previa marcada por la cordialidad entre ambas entidades y aficiones. Se prevé un ambiente propio de las grandes citas, con cerca de 2.000 aficionados llegados desde Cáceres y una notable respuesta local, un contexto que podría empujar al feudo emeritense a superar su récord de asistencia tanto en partido liguero de Primera Federación —el Mérida-Sevilla Atlético del curso pasado, con 6.089 espectadores— como incluso el registro de la ida del ‘playoff’ ante la Real Sociedad B, cuando se alcanzaron los 6.470. En el recuerdo competitivo, el derbi anterior en Almendralejo, con victoria de los verdes (2-1).

A nivel clasificatorio, el Mérida está inmerso en la pelea por los puestos de promoción de ascenso, una zona que abandonó la semana pasada tras perder en Ourense, mientras que el Cacereño, en su mejor momento de la temporada, quiere prolongar su dinámica para seguir escalando posiciones y salir del descenso directo.

Motivación local

Por parte emeritense, Fran Beltrán aseguró en su comparecencia previa que “llegamos igual que si hubiéramos ganado en Ourense, de hecho, llegamos más motivados porque la tendencia era muy buena y el otro día en muchas fases no fuimos lo que queríamos ser, así que estamos con muchísimas ganas de revelarnos. Hacer un partido en la línea de lo que estaba haciendo el equipo”. Con un discurso muy distinto al de hace siete días, cuando habló de un equipo mermado para O Couto, el técnico insistió ahora en que para el derbi “llegamos con un nivel de confianza muy alto, con mucha energía y con el equipo al cien por cien. No nos condiciona el último resultado”.

En relación con la buena racha del Cacereño, destacó que “es un equipo con un buen entrenador, que tienen muy claro lo que tienen que hacer y que se nota que los jugadores lo creen y lo ejecutan”, antes de desgranar su pizarra: “son un equipo que trata de presionar alto, en rombo, con dos delanteros agresivos, que se sienten ganadores en duelos y muy versátil con balón”.

De cara al partido, Beltrán recupera a los sancionados Javi Lancho, Martín Solar y Sofiane —uno por línea— y los tres podrían ser titulares. Mantiene las bajas por lesión de Jacobo Martí y Gaizka Martínez, mientras que la posible entrada en convocatoria de Carlos Doncel sería, según explicó, “para que lo viva desde dentro, pero espero que no tenga que jugar”. Con respecto a las ausencias cacereñas de Iván Fernández, Osama y Berlanga, el preparador emeritense apuntó que “las bajas siempre se notan, igual que las notamos nosotros, porque las características de un equipo están muy condicionadas por los talentos de los jugadores”. Recupera a Javi Barrio, el capitán, una vez cumplido un partido de sanción en el duelo ante el Pontevedra.

Sobre la posibilidad de una modificación táctica para acomodar a Hallsson y Sofiane en punta, Beltrán avanzó que lo único seguro es que “vamos a ver una línea de cuatro en defensa” y, desde ahí, matizó que las dinámicas ofensivas dependerán de los perfiles elegidos: “a partir de ahí, las dinámicas ofensivas del equipo van a estar condicionadas al nivel de los jugadores que pensemos que mejor pueden hacerlo. Sofiane y Hallsson juntos es una alternativa que tenemos y creo que este equipo va a jugar en muchas ocasiones con rombo y dos nueves. Puede que no sea mañana”, explicó.

Respeto al rival

Mientras, Cobos retrató al Mérida como un rival muy hecho y con un objetivo definido, al remarcar que es un equipo que “está peleando por meterse en el playoff”. En su análisis, dejó claro que el derbi exige máxima atención porque enfrente habrá un conjunto con ambición y recursos, capaz de sostener un plan competitivo y castigar cualquier despiste. Destacó además el perfil del rival como un equipo “dinámico” y con “mucha pegada”, una combinación que, en su lectura, obliga al Cacereño a elevar el nivel en duelos y vigilancias y a estar preparado para un partido de ritmo alto.

Cobos no redujo el peligro a un solo nombre y subrayó que le preocupa “todo en general” del Mérida, aunque con una idea de fondo: en el Romano también quiere que los suyos “digan cosas” desde el juego y desde la personalidad.