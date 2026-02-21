El Al-Qázeres cae en un duelo muy equilibrado

73-LACORDÁ DE PATERNA NB: Irene Broncano (12), Marta Llompart (15), Anna Prim (13), Piath Gabriel (6), Lorena Segura (9). También jugaron: Clara Che (2), Paula Saravia (2), Viginia Sáez, Marina Bleda, Aminata Traoré (14), Nerea Lagowski. 68-ALTERENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Laura Salmerón (3), Nerea Liste (15), Inés Tavares (14), Josephine Filipe (3), Victoria Gauna (22). También jugaron: Raquel Laneiro (5), Lucía Fontela (2), Lucía Méndez (4) y Clara Prieto. MARCADOR POR CUARTOS:16-14, 32-27 (descanso), 51-51 y 73-68 (final) ÁRBITROS: Javier Sáez Ruiz y Alejandro Climent Rivera (Valenciano). Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Partido de Liga Challenge disputado en el Municipal de Paterna.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura no pudo conseguir el triunfo en su visita a un rival de la zona baja. La Cordá de Paterna NB se mostró mucho más acertado que su rival en la pintura y Traoré y Llompart, liderando el ataque, consiguieron hacerse con el triunfo en un encuentro muy disputado.

Empezó bien en defensa Alter Enersun Al-Qázeres, forzando los lanzamientos fallados de un rival que no acababa de sentirse cómodo en la pista y colocándose por delante en el electrónico (0-2). Sin embargo, las valencianas conseguían reubicar algunas fichas y con un parcial de 5-0 avisaban a su rival. Y es que, si bien es cierto que las locales se mostraban mucho más fallonas en el lanzamiento, también lo es que el cuadro extremeño no conseguía hacerse con el rebote y la superioridad de las valencianas en esa faceta del juego les daba segundas opciones. La igualdad era máxima. Las de Jesús Sánchez controlaban las perdidas de balón y seleccionaban bien sus lanzamientos, pero la debilidad defensiva le daba aire a su rival y las alternancias se sucedían en el luminoso (9-11, minuto 5).

Cinco arriba

Un robo de balón de Victoria Gauna, con asistencia de oro para Laura Salmerón y el posterior triple de ésta, abrían la primera brecha considerable para las visitantes (9-14).

Movía el banquillo el técnico local, metiendo más músculo y cortando de raíz el juego ofensivo de las extremeñas. La Cordà de Paterna firmaba sus mejores minutos hasta el momento y en los 4 minutos que restaban para el final del primer cuarto Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura no volvió a ver aro. Mientras, las valencianas conseguían firmar un parcial de 7-0 que las colocaba de nuevo por delante en el marcador (16-14).

La dinámica del partido parecía cambiar de nuevo en el inicio del segundo cuarto y ahora eran las extremeñas las que se hacían con el control, anulando el ataque de las locales durante más de dos minutos y recuperando la delantera en el luminoso (16-18).

Pedía tiempo muerto Jesús Sánchez a 7`21 para el descanso, pero no le sirvió de mucho. Lo cierto es que las extremeñas no conseguían imponerse en la pintura, perdían demasiados balones y seguían concediendo demasiadas segundas oportunidades a su rival, que se iba hasta los cinco puntos de renta (26-21, minuto 16). Una renta que las locales consiguieron mantener ya hasta el descanso pese a los tiempos muertos, las rotaciones y todos los intentos de un Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura que seguía vivo, pero a remolque (32-27).

Segunda parte

Salió mejor el cuadro visitante en el tercer cuarto y se puso el 32-32. A partir de ahí, la igualdad fue máxima, con dos equipos que trataban de hacerse fuertes en la zona y continuas alternancias. Traoré lideraba el ataque de un La Cordá de Paterna NB que parecía tener menos recursos ofensivos, pero que aguantaba el tipo ante el mejor juego de equipo de las extremeñas y la tripleta anotadora formada por Nerea Liste, Inés Tavares y Victoria Gauna, que no conseguían romper la igualdad en el electrónico. Las de Jesús Sánchez habían mejorado en el rebote y se mostraban más acertadas en el tiro exterior, pero no conseguían frenar a Traoré. Con 51-51 en el luminoso se acababa el tercer cuarto.

Ya en el inicio del último, volvía a meter una marcha más el equipo de Sánchez, que conseguía formar un parcial inicial de 0-5 que le dio alas, obligando a las locales a poner toda la carne en el asador. Sin embargo, ahora defendía mejor a Traoré el cuadro extremeño, pero apareció Prim para sacar a las suyas del atolladero y mantenerlas muy vivas, aunque Al-Qázeres Extremadura aguantaba con ventaja (58-62, minuto 35).

Pero las locales no habían dicho su última palabra. La Cordá de Paterna apretaba los dientes en defensa y se encomendaba al acierto ahora de Llompart, que firmaba un parcial de 5-0 (63-62) y obligaba al técnico visitante a parar el partido a 2´30 para el final y después de más de dos minutos y medio sin que las suyas viesen aro. A la vuelta, Prim puso el 66-62 con un triple, pero Gauna ponía fin a la sequía visitante (66-64), aunque las extremeñas no conseguían frenar a Llompart, que abría una brecha definitiva para que las valencianas firmasen el triunfo.