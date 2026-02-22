Baloncesto. Tercera FEB
El BCB prolonga en Huelva su paseo y el Bosco Mérida no afloja
Caen San Antonio, Sagrado, Moraleja y CBA Spain
Dos victorias y cuatro derrotas para los equipos extremeños del grupo D-B de la Tercera FEB. Quienes ganaron fueron los dos conjuntos que mandan en la clasificación: el líder, el Vítaly La Mar BCB, que se impuso con tremenda facilidad en la pista del Huelva Comercio (52-73), y el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad, que tampoco encontró rival en Alcalá deGuadaira (50-83). Sí se llevaron un revolcón tanto el San Antonio Cáceres (62-73 en casa ante el Dos Hermanas) y el Lithium Iberia Sagrado (85-79 en San Fernando).
En la lucha por la permanencia tampoco hubo buenas noticias y cayeron tanto Hache Publicidad Moraleja (58-81 frente al Baublock Gymástica) como el CBASpain (54-87 ante Peñarroya).
