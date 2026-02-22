Don Benito deja a Luke David Valenti como primer líder de la Copa de España de ciclismo

El Circuito Guadiana volvió a situar a Don Benito en el centro del ciclismo nacional con un fin de semana de estrenos para las distintas Copas de España, marcado, como manda la tradición, por el decisivo muro de Magacela. La cita más importante, la prueba de Copa de España Élite y sub-23, se resolvió este domingo con un duelo de altura entre Luke David Valenti (Cortizo) y el extremeño José Ramón Jiménez (Extremadura-Pebetero), segundo en meta tras ceder en el sprint final.

La carrera, organizada por la Peña Ciclista Guadiana, mantuvo su recorrido clásico: cuatro vueltas a un circuito de 42 kilómetros para completar 171 kilómetros, con el durísimo kilómetro largo de Magacela al 11 por ciento como juez. Los primeros compases estuvieron llenos de intentos sin continuidad hasta que Vasil Kazkov (Technosylva) abrió hueco y llegó a disponer de más de un minuto. Neutralizado antes del segundo paso por Magacela, el corredor volvió a moverse tras coronar, enlazando con Manuel Sanromá (Cortizo). La situación se agitó en el tercer ascenso con una avanzadilla en la que sí se dejó ver el único equipo extremeño en liza, el Extremadura-Pebetero, gracias a Paco Fernández, junto a corredores de Technosylva, Cortizo, Natural Greatness y Caja Rural.

Ciclistas del Extremadura Pebetero. / Cedida

La ley del pelotón acabó por anular todas las tentativas antes de la última subida, cuando llegó la selección definitiva: Valenti y Jiménez coronaron destacados y construyeron una ventaja suficiente para jugarse la victoria en la recta de meta. El canadiense fue el más rápido y se vistió con el primer maillot de líder de la Copa 2026, mientras que José Ramón Jiménez confirmó su gran inicio de temporada con una segunda plaza de prestigio. El podio lo completó Joan Roca, que se anticipó al grupo principal en los últimos kilómetros.

Júnior y máster

Un día antes, el sábado, el protagonismo en el mismo escenario fue para la Copa de España Máster, con una alegría local: el equipo dombenitense TanyNature Ciclismo abrió la temporada con una victoria por equipos. La carrera volvió a romperse en Magacela, donde se formó la primera selección de los más fuertes. Entre ellos estuvieron David Garrido y los hermanos Daniel y Pedro Sánchez Cidoncha, estos últimos protagonistas de una remontada tras moverse en el último paso. Garrido firmó una quinta posición en la general absoluta, seguido de Pedro Sánchez Cidoncha (segundo en Máster 40) y Daniel Sánchez Cidoncha (sexto en Máster 30). También destacó Antonio José García Delgado, segundo en Máster 50, resultado que le otorgó el liderato de la Copa Máster 50 y el maillot amarillo. El bloque extremeño, muy compacto, celebró el triunfo colectivo con foto de familia en el podio.

Integrantes del Tany Nature en el podio. / Tany Nature

Ya por la tarde, la jornada del sábado dejó igualmente el arranque de la Copa de España Júnior, una prueba que vivió un parón por una caída masiva en la primera hora, antes de encaminarse hacia el desenlace habitual en Magacela. El triunfo se decidió en un sprint entre siete corredores y fue para el ruso Matvei Yakovlev (P. C. Baix Ebre), por delante de Darío Gimeno y Hugo Muñoz. En clave extremeña, destacó la participación del Electromercantil-GR100, que en su quinto año de proyecto firmó un estreno notable: quinta plaza por equipos entre 29 escuadras gracias, sobre todo, a la actuación del placentino Carlos Tena, quinto en meta y reconocido además como mejor extremeño de la jornada. El equipo, dirigido por Rubén Martín, se marcha con buen sabor de boca y mirando ya a la próxima cita copera en tierras murcianas.